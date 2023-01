Übergriff in Berlin-Friedrichsfelde Frau verfolgt und sexuell missbraucht – Polizei ermittelt Verdächtigen

Am Sonntag, den 28. August 2022, ist eine Frau in Friedrichsfelde grob attackiert und sexuell missbraucht worden. Knapp fünf Monate später ist nun ein Tatverdächtiger ermittelt worden, wie die Berliner Polizei am Montag mitteilte.

Zuvor hatten die Beamten am 20. Dezember mit der Veröffentlichung einer Videosequenz sowie eines Fotos aus einer Überwachungskamera der U-Bahnlinie 5 um Mithilfe bei der Suche nach dem Mann gebeten.

Er soll am Tattag in der U-Bahn zunächst Kontakt zu der Frau gesucht haben. Im Anschluss soll er sie dann vom U-Bahnhof Tierpark aus in eine nahe gelegene Grünanlage in der Dathepromenade verfolgt und sie dort überwältigt haben. Die Ermittlungen dauern an. (Tsp)

