Umstrittener Gesetzentwurf Das Einmaleins der Lehrer-Verbeamtung in Berlin

An sich ist die Sache klar, und ernstlichen Gegenwind gibt es nicht mehr: Der Verbeamtung der Berliner Lehrkräfte steht im Prinzip nichts mehr entgegen. Sie gilt als unausweichlich, wenn Berlin es auch nur ansatzweise schaffen will, den Unterricht abzusichern. Ein Drittel der Kollegien besteht bereits aus Quereinsteigern, etwa 1000 Stellen sind zurzeit nicht besetzt. Allerdings gibt es massive Kritik an dem Gesetzeswerk der Koalition, das an diesem Dienstag den Senat passieren soll.

