Umstrittener Berliner JU-Chef Harald Burkart gibt Amtsgeschäfte als Landesvorsitzender vorübergehend ab

Der umstrittene Vorsitzende der Jungen Union (JU) Berlin, Harald Burkart, lässt sein Amt in dem CDU-Jugendverband vorübergehend ruhen. Das teilte die JU Berlin am Mittwochnachmittag auf Instagram mit. Bereits am 3. April habe Harald Burkart die Amtsgeschäfte „vorübergehend kommissarisch“ an seine Stellvertreterin Gjelsime Jonuzi abgegeben, hieß es dort.