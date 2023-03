Unfall in Berlin-Lankwitz Autofahrer fährt 18-jährigen Fußgänger an

Beim Versuch, eine Straße in Berlin-Lankwitz zu überqueren, ist am Mittwochnachmittag ein 18-Jähriger von einem Autofahrer angefahren und schwer verletzt worden.

Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, war der 18-Jährige gegen 16.30 Uhr an der Kaiser-Wilhelm-Straße zwischen parkenden Autos auf die Fahrbahn getreten, als er von dem 39-jährigen Autofahrer angefahren wurde. Der 18-Jährige erlitt Verletzungen am gesamten Körper und wurde in ein Krankenhaus gebracht, in dem er stationär aufgenommen wurde. Lebensgefahr soll nicht bestehen.

In Höhe der Unfallstelle war die Kaiser-Wilhelm-Straße für beide Fahrtrichtungen bis 20.50 Uhr gesperrt. Ein Fachkommissariat hat die Ermittlungen zum Unfallhergang übernommen. (Tsp)

