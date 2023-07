Ungebremste Wut Eine Fahrraddemo als Lehrstück über Berlins Aggressionen

Silbriges Glänzen am Jahn-Sportpark im Prenzlauer Berg. Von allen Seiten radeln sie an. Zur Demo gegen den Radwegebaustopp des Berliner Senats. Der Platz füllt sich, die Menge wird stetig größer, am Ende nennt die Polizei 8000 Teilnehmer, Veranstalter und Beobachter gehen von weit mehr aus. Die Sonne scheint und es weht ein leichter Wind. Bestes Fahrradwetter an diesem Sonntag in Berlin.