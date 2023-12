Unruhe im Rocker- und Clanmilieu Freigang für Hells Angels nach Berliner Wettbüro-Mord

Wegen Mordes inhaftierte Hells Angels aus Berlin erhalten Freigang. Das erfuhr der Tagesspiegel aus dem Rotlichtmilieu und aus Justizkreisen. Die Senatsjustizverwaltung äußerte sich auf Anfrage nicht dazu.

Insbesondere der Boss der einstigen Truppe soll bei den Ausgängen strenger bewacht werden, als bei solchen Vollzugslockerungen üblich. Das Landeskriminalamt ist informiert. Der im Wedding aufgewachsene 39-jährige Türke gilt nach wie vor als Szenegröße. Er soll seinen Einfluss aus der Haftanstalt Moabit heraus mithilfe von Besuchern und Schmuggeltelefonen gesichert haben, auch wenn er zwischenzeitlich in ein anderes Gefängnis verlegt wurde. Im Milieu gebe es nun „leichte Unruhe“, wie ein Kenner sagte.

13 Hells Angels waren bei der Tat dabei

Die Tat war von einer Überwachungskamera gefilmt worden und erregte bundesweit Aufsehen. Am Abend des 10. Januar 2014 marschierten 13 Männer in ein Wettcafé in Reinickendorf. Im Hinterzimmer saß der wegen Gewalttaten polizeibekannte Tahir Özbek. Der 26-Jährige hatte zuvor einen Türsteher der Hells Angels niedergestochen. Der erste Mann der einmarschierten Kolonne feuerte acht Schüsse auf Özbek.

Aufklärung mit Kronzeuge

Einige Beteiligte flohen in die Türkei, andere wurden festgenommen. In Untersuchungshaft kam auch der Präsident des örtlichen Hells-Angels-Charters, der heute 39-Jährige. Der war im Wettcafé nicht dabei, Ermittler sahen in ihm aber den uneingeschränkten Herrscher der Truppe, der demnach die Schüsse angeordnet haben musste.

Erst im Oktober 2019 fiel das Urteil: Acht Männer erhielten wegen Mordes, der Boss wegen Anstiftung dazu lebenslange Freiheitsstrafen. Ein Beteiligter, der als Kronzeuge aufzuklären half, bekam zwölf Jahre Haft.

Das Gericht gestand den Hells Angels einen sogenannten Vollstreckungsabschlag von zwei Jahren zu, die zusätzlich zur Untersuchungshaft als schon verbüßt galten. Die Kammer begründete den Strafrabatt damit, dass Ermittler von der Fehde gewusst, das spätere Opfer aber nicht ausreichend geschützt hätten.

Im Februar 2022 verwarf der Bundesgerichtshof den Strafrabatt. Die Täter müssten also mindestens 15 Jahre absitzen und wären frühestens 2029 zu entlassen.

Auch zu lebenslanger Freiheitsstrafe verurteilte Gefangene können zur Resozialisierung Freigang erhalten. Über den Umfang von Lockerungen entscheidet die jeweilige Justizvollzugsanstalt.

Gewalt, Anabolika, Waffen

Die beteiligten Hells Angels waren zumindest als Verein im Mai 2012 vom damaligen Innensenator Frank Henkel (CDU) verboten worden. Zuvor war die Truppe in Gewalttaten, Anabolika-Deals und Waffendelikte verwickelt. Seit dem Verbot dürfen die Berliner Hells Angels ihre Symbole nicht öffentlich zeigen.

Einige der Rocker sollen Geschäfte mit namhaften Clans gemacht haben, mit denen es mitunter auch Konflikte gab. Zudem konkurrierten die Hells Angels mit den Bandidos. Diesem Rocker-Netzwerk hatte die nun inhaftierte Truppe bis zum Februar 2010 selbst angehört.