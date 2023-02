Unter Demonstrationsrufen SPD, Grüne und Linke in Berlin führen erste Sondierungsgespräche

SPD, Grüne und Linke sind am Dienstagnachmittag in der Parteizentrale der Berliner SPD in Wedding zusammengekommen, um erste Sondierungsgespräche über eine mögliche Fortführung ihres bisherigen Bündnisses zu führen.

Ein bisschen Symbolpolitik gab es gleich zu Beginn: Die Linke-Delegation um die Landesvorsitzende Katina Schubert und Spitzenkandidat und Kultursenator Klaus Lederer begrüßte noch vor allen anderen Demonstrierende von „Deutsche Wohnen & Co. enteignen“. Diese hatten sich schräg gegenüber der SPD-Zentrale zusammengefunden, um für die Umsetzung des Volksentscheids zu demonstrieren. Schubert hatte am Vortag ein Enteignungsgesetz als Bedingung für eine Neuauflage der Koalition genannt, wenn die Expertenkommission zu dem Schluss komme, dass es möglich sei.

Die Grünen-Delegation um Spitzenkandidatin Bettina Jarasch kam von der anderen Richtung zum Kurt-Schumacher-Haus und sprach vorab nicht mit den Demonstrierenden. Die Vertreter von Grünen und Linken wurden von den SPD-Landeschefs Franziska Giffey und Raed Saleh begrüßt, während über den Lautsprecher der Demonstration „Volksentscheid umsetzen“-Rufe schallten.

Die bisherigen Koalitionspartner wollten am Nachmittag ausloten, ob und unter welchen Bedingungen sie eine Fortführung ihres bisherigen Bündnisses für möglich halten. Welche Themen zur Sprache kommen sollten, blieb weitestgehend offen. Giffey hatte am Montag angekündigt, dass es darum gehe, Bilanz zu ziehen und sich kritisch mit dem Wahlergebnis auseinanderzusetzen.

Die Linken-Vorsitzende Katina Schubert sagte vor Beginn der Sondierungsgespräche, die Koalition „müsse besser werden“. Der Volksentscheid müsse umgesetzt, der soziale Wohnungsbau ausgebaut werden. „Ich bin optimistisch, dass wir gut übereinander kommen“, sagte Schubert. Die Gespräche von SPD, Grünen und Linken dauerten am frühen Dienstagabend noch an.

Zur Startseite