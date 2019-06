Wieder stürmt es in Berlin und Brandenburg. Die Berliner Feuerwehr hat einen "wetterbedingten Ausnahmezustand" für die gesamte Stadt ausgerufen, wie ein Sprecher mitteilte. Zur Unterstützung habe man die freiwilligen Feuerwehren alarmiert. Derzeit sei man mitten in der Aufarbeitung der Notrufe. Vermehrt ginge es dabei um Sturmschäden. So seien mehrere Pkws unter umgestürzten Bäumen begraben worden. In Friedenau sind dabei offenbar zwei Insassen eines Pkws verletzt und ins Krankenhaus gebracht worden.

Auf dem Wannsee waren wegen des Sturms zudem zwei Boote gekentert, gesundheitlichen Schaden hat dort offenbar niemand genommen. "Insgesamt hatten wir vor allem mit dem Sturm zu tun heute, wasserbedingte Einsätze hatten wir nicht so sehr."

Seit 18 Uhr hat die Feuerwehr rund 200 wetterbedingte Einsätze gehabt, in der letzten Nacht waren es 150. Insgesamt habe man am Mittwoch bislang 1419 Einsätze gehabt, an einem normalen Tag ohne wetterbedingte Notrufe seien es etwa 1200. "Nebenher laufen ja noch die regulären Einsätze zum Beispiel aus gesundheitlichen Gründen", sagte der Sprecher.

Verspätungen und Ausfälle bei Bus und Bahn

Mittlerweile ist die Unwetterfront weitergezogen, doch die Folgen sind in Berlin zum Teil noch spürbar. Die Ringbahn war zwischenzeitlich komplett eingestellt, seit kurz vor 20 Uhr fährt sie wieder, ebenso die betroffenen S45, S46, S8, S85. Weiterhin müsse aber mit witterungsbedingten Verspätungen und Ausfällen im gesamten öffentlichen Verkehrsnetz gerechnet werden, teilten die S-Bahn und BVG bei Twitter mit.

Die Berliner Flughäfen rechnen mit Einschränkungen im Flugverkehr. "Wetterbedingt kann es heute Abend in Schönefeld und Tegel zu Einschränkungen bei der Abfertigung kommen", hieß es am Abend in einem Tweet der Flughafengesellschaft. Viele Flüge wurden gestrichen, wie ein Blick auf die Website der Flughäfen zeigt.

Der Deutsche Wetterdienst (DWD)hat für den Mittwochnachmittag eine Unwetterwarnung für Teile von Brandenburg und Berlin rausgegeben. Zwischen Prignitz, Berlin und Niederlausitz komme es zum "Durchzug einer Gewitterlinie, lokal unwetterartig mit heftigem Starkregen, Hagel und orkanartigen Böen", teilte der DWD mit.

Bereits in den vergangenen zwei Nächten war es zu schweren Unwettern gekommen. Für Donnerstag hat der DWD erstmal keine weiteren Gewitter in der Region angekündigt - doch schon am Wochenende soll es wieder stürmen.