US-Botschafterin besucht Neuköllner Gymnasium Amy Gutmann will raus aus der „Diplomaten-Bubble“

Wichtige Menschen erkennt man daran, dass sie selten allein einen Raum betreten. So kommt auch die US-Botschafterin Amy Gutmann in die Aula des Hannah-Arendt-Gymnasiums in Berlin-Rudow: begleitet von einer Entourage, inklusive der obligatorischen Männer mit dem Knopf im Ohr. Unter dem Motto „Stand Up. Speak Out“ möchte die Diplomatin heute vor, teilweise auch mit Schülern reden.