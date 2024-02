Verdacht auf Drogeneinfluss bei 20-Jähriger Autofahrerin kracht am Berliner Mariannenplatz in Mauer

Am Mariannenplatz in Berlin-Kreuzberg ist eine Autofahrerin von der Straße abgekommen, gegen die Platzumrandung gekracht und auf dem Fußweg zum Stehen gekommen. Das teilte die Polizei am Dienstag mit.

Nach Angaben der Behörde bestand der Verdacht, dass die 20-Jährige unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Der Unfall geschah demnach um kurz nach zwei Uhr in der Nacht zu Dienstag. Auch ein Verkehrsschild soll die Autofahrerin dabei umgefahren haben. Laut einem Bericht der „B.Z.“ soll sich der Unfall am Feuerwehr-Denkmal ereignet haben.

Rettungskräfte brachten die 20-Jährige zur stationären Behandlung ins Krankenhaus, wo ihr auch auf Anordnung der Polizei Blut abgenommen wurde. Nach Angaben einer Polizeisprecherin ist die 20-Jährige kaum ansprechbar gewesen. Der Führerschein der Autofahrerin wurde beschlagnahmt. (Tsp/dpa)