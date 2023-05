Verdacht der Brandstiftung Zwei Autos brennen in Berlin-Mitte komplett aus

Zwei Autos haben in der Nacht in Berlin-Wedding gebrannt. Wie die Polizei Berlin am Donnerstag mitteilte, stand zunächst ein Transporter in Flammen. Das Feuer habe dann auf ein Auto übergegriffen. Verletzt wurde den Angaben zufolge niemand.

Laut Feuerwehr Berlin brannten beide Fahrzeuge komplett aus. Die Polizei geht von Brandstiftung aus. Ein Brandkommissariat des Landeskriminalamtes ermittelt. (dpa)