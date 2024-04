Verfasser drohen mit RAF-Methoden Berliner Lokalpolitiker erhält volksverhetzendes Schreiben

Im Rathaus Berlin-Reinickendorf ist ein volksverhetzendes Drohschreiben eingegangen, das an ein Mitglied der Grünen-Fraktion in der Bezirksverordnetenversammlung (BVV) adressiert ist. Der betroffene Politiker möchte hier namentlich nicht genannt werden. In dem Brief, der dem Tagesspiegel vorliegt, drohen die unbekannten Verfasser, „nach Art und Weise der RAF regelnd“ einzugreifen. Die Grünen seien „neben den Sozis […] die gefährlichsten Vernichter des Deutschen Volksvermögens“.