Mit der Zukunft des Wirtschaftsverkehrs sowie neuer Mobilitätsformen wie Sharing-Angeboten befasst sich der Verkehrsausschuss des Abgeordnetenhauses am Montag mit einer Anhörung. Was die Vertreter der Berliner Wirtschaft von den Plänen der rot-rot-grünen Koalition für die nächsten Abschnitte des Mobilitätsgesetzes halten, haben sie bereits vor der Sitzung in einem gemeinsamen Statement deutlich gemacht. Sie fordern vom Land nach langen Diskussionen um das Gesetz nun schnelles Handeln.

Mehr Geschwindigkeit wünschen sich die Verbände unter anderem bei den Stellflächen für Transportfahrzeuge. „Ausreichende Lieferzonen sind nicht nur eine notwendige Bedingung für den Berliner Handel, sie schützen auch andere Verkehrsteilnehmer und ermöglichen Verkehrsfluss“, erklärte Nils Busch-Petersen, Hauptgeschäftsführer des Handelsverbands Berlin-Brandenburg.

Der Entwurf für die Erweiterung des Mobilitätsgesetzes sieht vor, in Berlin zusätzliche Plätze am Straßenrand für Lieferanten zu schaffen. Allerdings soll über eine neue Austauschplattform zunächst zwei Jahre lang beraten werden, wo in der Stadt neue Flächen entstehen sollen.

Der Handelsverband wünscht sich mehr Tempo und schnelle Lösungen wie bei den Pop-up-Radwegen. „Was für den Radverkehr möglich ist, muss auch für den so wichtigen Lieferverkehr machbar sein. Statt nun zwei weitere Jahre über passende Kriterien nachzudenken und das Thema zu verschleppen, fordern wir Pop-Up-Lieferzonen, um das sichere Nebeneinander aller Verkehrsteilnehmer zu gewährleisten“, sagte Busch-Petersen.

Wirtschaftsvertreter zeigen sich mit dem ausgearbeiteten Entwurf zufrieden

Insgesamt zeigten sich die Wirtschaftsvertreter mit dem ausgearbeiteten Entwurf jedoch zufrieden. „Dass der Wirtschaftsverkehr jetzt seinen Abschnitt im Berliner Mobilitätsgesetz erhält, ist notwendig und überfällig. Ich bin froh, dass dabei viele unserer Forderungen aufgenommen wurden“, sagte der Hauptgeschäftsführer der IHK Berlin, Jan Eder.

Hoffnungen setzt Sven Weickert, Geschäftsführer der Unternehmensverbände Berlin-Brandenburg (UVB) in die mit dem Gesetz geplante Verkehrsdatenplattform. „Bislang hat es kaum belastbare Zahlen über Verkehrsströme und -entwicklungen gegeben. Daten müssen aber die Grundlage für Infrastruktur-Entscheidungen sein.“ Die Datenplattform müsse nun rasch an den Start gehen. Dafür sollten bei der Entwicklung führende Telematik-Firmen der Stadt unbedingt einbezogen werden, sagte Weickert.

Wie sehr es dem Senat bislang am Überblick über den Wirtschaftsverkehr in der Hauptstadt fehlt, zeigt die Antwort auf eine bislang unveröffentlichte Anfrage der FDP-Fraktion, die dem Tagesspiegel vorliegt. Es sei aktuell „weder feststellbar, wie viele Lieferfahrzeuge in Berlin zugelassen sind, noch wie viele Lieferfahrzeuge sich in Berlin befinden, einpendeln oder ähnliches“, teilte die Senatsverwaltung mit.

Das Problem sei unter anderem, dass das Kraftfahrtbundesamt Lieferfahrzeuge bei der Zulassung nicht separat erfasst würden. Auch durchgeführte Verkehrserhebungen ließen daher keine Rückschlüsse auf den Lieferverkehr zu.

„Damit fehlt die Grundlage, um Maßnahmen zur Optimierung des Wirtschafts- und Lieferverkehrs beurteilen und priorisieren zu können“, sagte Henner Schmidt, verkehrspolitischer Sprecher der FDP. Im Zusammenhang mit dem Entwurf des Mobilitätsgesetzes zum Wirtschaftsverkehr müssten Ansätze entwickelt werden, wie ausreichend Daten erhoben werden können.

„Dafür müssen weitere Datenerfassungen durch das Land Berlin stattfinden, aber auch geprüft werden, welche Daten Externer (z.B. Unternehmen, Kartendienste) erworben werden können“, sagte Schmidt.