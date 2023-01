Verkehrsunfall in Berlin-Wedding Elfjähriger läuft bei Rot auf die Straße und wird am Kopf verletzt

Bei einem Verkehrsunfall in Berlin-Wedding ist ein elfjähriger Junge am Kopf verletzt worden. Er sei beim Überqueren einer roten Ampel von der Seestraße in Richtung Osloer Straße von dem Auto einer 34-Jährigen erfasst worden, teilte die Polizei am Montag mit.

Der Elfjährige musste nach dem Unfall am Sonntagnachmittag mit einer Platzwunde am Kopf in ein Krankenhaus gebracht werden, wo er stationär aufgenommen wurde. (dpa)

