Verkehrsverbund sieht „keine Notwendigkeit“ Was wird aus dem 29-Euro-Ticket für Berlin?

Im vergangenen Winter wurde das 29-Euro-Ticket in Berlin zum Renner. Die dauerhafte Einführung des rabattierten Abonnements ist eines der zentralen Vorhaben der neuen schwarz-roten Koalition in Berlin. Doch auch knapp zweieinhalb Monate nach Start des Bündnisses sind viele entscheidende Fragen ungeklärt. Und nicht nur das: Von Verkehrsexperten wurden immer wieder Stimmen laut, dass es das Angebot in der Hauptstadt überhaupt nicht brauche.