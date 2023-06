Verspätungen und Ausfälle bei Berliner S-Bahn Lauter Ärger am Donnerstag auf der Nord-Süd-Strecke

Auf einer zentralen Berliner S-Bahn-Route haben sich am Donnerstag die Probleme gehäuft. Wiederholt gab es auf der Nord-Süd-Strecke Probleme. Am Nachmittag führte eine Signalstörung am Brandenburger Tor zu Verspätungen und Ausfällen.

Darunter hatten nicht nur Passagiere im Nord-Süd-Tunnel im Zentrum zu leiden. Passagiere berichteten etwa davon, dass schon ab dem Bahnhof Gesundbrunnen Züge nicht mehr fuhren.

Schon am Morgen hatte es mehrere Störungen auf der Nord-Süd-Strecke gegeben. Auf der Linie S2 gab Probleme, weil ein Stellwerk in Mahlow repariert werden musste. Im nördlichen Abschnitt der Linien S1 und S25 gab es außerdem Beeinträchtigungen wegen eines Schadens an einem Stellwerk in Schönholz. (Tsp)