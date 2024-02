Viele Fragen, wenig Antworten Wie die AfD Berlin versucht, unbeschadet durch den Wahlkampf zu kommen

Die Stimmung ist locker, es gibt Schmalzbrötchen, Bier und Wein. Die „Blankenburg“, wie der AfD-Treffpunkt in Alt-Blankenburg in Pankow genannt wird, ist mit knapp 60 Personen so gefüllt, dass einige stehen müssen. Draußen vor der Tür haben sich knapp 300 Protestierende versammelt, die an diesem regnerischen Januarabend gegen die Veranstaltung der Berliner AfD demonstrieren. Ihre Rufe schwappen nur kurz in den Raum, wenn die Tür sich öffnet. Drinnen möchte man sich nicht stören lassen, weder von der Demonstration vor der Tür, noch von den Kundgebungen im ganzen Land.