60 Menschen sind dieses Wochenende in Brandenburg bei Verkehrsunfällen verletzt worden. Tödlich verunglückt sei aber niemand, sagte ein Polizeisprecher des Lagezentrums in Potsdam am Montag. Die Polizei verzeichnete zwischen Freitag und Sonntag insgesamt 464 Verkehrsunfälle auf Brandenburgs Straßen, bei 46 davon wurden Menschen verletzt. (dpa)