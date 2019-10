Von Freitagabend um 20 Uhr bis Montagmorgen um etwa 5 Uhr ist die Oberbaumbrücke ist am Wochenende in beide Fahrtrichtungen komplett gesperrt. Grund ist die Reparatur von Straßenschäden an der Zufahrt zur Brücke auf der Friedrichshainer Seite vom Brückenende bis zur Kreuzung von Mühlenstraße, Warschauer Straße und Stralauer Allee. Der Kreuzungsbereich selbst ist jedoch nicht betroffen. Fuß- und Radverkehr sind von den Einschränkungen nicht betroffen.

Die Oberbaumbrücke wird seit Mai dieses Jahres instandgesetzt. Sie soll Anfang November 2019 fertiggestellt werden. Ab Montagmorgen wird der Verkehr über die Oberbaumbrücke in beide Fahrtrichtungen jeweils einspurig wieder freigegeben.