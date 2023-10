Vom „Raum der Stille“ bis zur „Roten Tomate“ Vier Kinder zeigen ihre neue Schule in Berlin-Zehlendorf

Das sind vier coole Kinder, die da im Holzhaus aus der „Tür“ gucken, das Häuschen steht als Rückzugs- und Spielort im Herzen des Neubaus der Evangelischen Grundschule Zehlendorf. In knapp zwei Jahren Bauzeit ist an der Ludwigsfelder Straße eine besondere Schule entstanden. Die Waschbärinnen Mayla (8) und Klara (9) und ihre Erdmännchen-Kollegen Tobias und Maximilian (beide 8) haben sich bereit erklärt, dem Tagesspiegel-Reporter ihre Lieblingsorte in ihrer Schule zu zeigen.