Um 11 Uhr wird gefeiert, um 14 Uhr sollen die ersten Züge für Fahrgäste rollen. Erstmals seit Jahren wird an diesem Samstag eine neue Straßenbahnstrecke eröffnet - von Adlershof nach Schöneweide.

Zur Feier hatten sich die scheidende Verkehrssenatorin Regine Günther, Oliver Igel, Bezirksbürgermeister von Treptow-Köpenick und BVG-Chefin Eva Kreienkamp angemeldet. Für Fans bietet die BVG ein buntes Programm, unter anderem werden die ausgemusterten Tatra-Straßenbahnen noch einmal eingesetzt. Auch der Betriebshof Köpenick öffnet von 11 bis 17 Uhr seine Tore für Besucher.

Zum ersten Mal wird dort das lebensgroße Modell der neuen Fahrzeug-Generation der Öffentlichkeit präsentiert. Bei dem aus insgesamt rund 2500 Einzelteilen bestehenden Modell vereinen sich zahlreiche Original-Bauteile wie beispielsweise Warnleuchten, Schalter, Infomonitore, Fahrersitz oder Türtaster, mit dem Korpus aus Holzelementen zu einer nach BVG-Angaben "nahezu perfekten Illusion".

Nachdem alle Oldtimer "in Paradeaufstellung ausgiebig für Fotos zur Verfügung gestanden haben", so die BVG, starten sie gegen 13.30 Uhr auf die neue Strecke. Diese Fahrten sind bereits ausgebucht. Außerdem gibt es noch weitere Rundfahrten mit noch älteren Bahnen in die Altstadt Köpenick, für die keine Voranmeldung nötig ist.

Mit dem Bau der Strecke war vor eineinhalb Jahren begonnen worden. Der eigentliche Bau blieb im Zeitplan, wie üblich in Berlin gab es die Verzögerungen bei der Planung und Genehmigung. Die 2,7 Kilometer lange Strecke führt von der bisherigen Endschleife Karl-Ziegler-Straße über den Groß Berliner Damm bis zum S-Bahnhof Schöneweide.

Die Wista ist also an zwei S-Bahnhöfe angebunden. 12.700 Fahrgäste erwartet die BVG auf der neuen Strecke, erstmals kommt mit der M17 eine Metrotram in den Wissenschaftsstandort, zudem sollen hier die Linien 61 und 63 fahren. Der Fahrgastverband Igeb hat bereits kritisiert, dass die neue Tram "dank der Planung von Verkehrsverwaltung und Bezirk auf der neuen Strecke zukünftig langsamer unterwegs als heute der Bus". Die Fahrzeit sei schlicht länger, weil die Ampeln die Straßenbahnen nicht bevorrechtigen.

Eigentlich sollte diese Verlängerung der Strecke aus der Wissenschaftsstadt (Wista) nach Schöneweide längst fertig sein. Doch die Eröffnung klappte nicht in der abgelaufenen Legislaturperiode. Dabei ist die Strecke in Treptow-Köpenick die, mit der geringsten Verspätung.

Bekanntlich hatte die rot-rot-grüne Koalition 2016 vereinbart, das Straßenbahnnetz deutlich ausbauen und drei neue Straßenbahnen bis 2021 zu eröffnen: Neben der so genannten Wista-II-Strecke sollten das die Verlängerung vom Hauptbahnhof zur Turmstraße und die direkte Anbindung des Ostkreuzes durch die Sonntagstraße sein. In Moabit wurde immerhin begonnen, Ostkreuz ist noch ferne Zukunft.