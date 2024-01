Von Autofahrer angefahren 89-jährige stirbt nach Unfall in Berlin-Friedrichshagen

Eine 89-jährige Fußgängerin, die in der vergangenen Woche bei einem Unfall in Friedrichshagen verletzt wurde, ist im Krankenhaus gestorben. Das teilte die Berliner Polizei am Montag mit.

Der Unfall ereignete sich am Donnerstag, 4. Januar. Laut Polizei fuhr ein 46-Jähriger mit seinem Auto gegen 13.20 Uhr den Fürstenwalder Damm in Richtung Bölschestraße und hielt an der Tramhaltestelle Ahornallee hinter einer dort stehenden Straßenbahn an. In dem Moment, als der Mann wieder anfuhr, soll die 89-Jährige mit ihrem Rollator die Fahrbahn überquert haben, wurde angefahren und stürzte.

Dabei erlitt die Seniorin Kopfverletzungen. Rettungskräfte brachten die Verletzte in ein Krankenhaus. Dort erlag sie nun ihren Verletzungen. (Tsp)