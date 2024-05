Von Bushido bis Pashanim Wie der Berliner Produzent Stickle seit 20 Jahren Deutschrap prägt

Mitte der 2000er-Jahre drückt Andreas Janetschko dem Rapper Bushido nach dessen Konzert in Linz ein Demotape in die Hand. Janetschko sagt nicht viel, außer: „Hier, hör dir das mal an! Aber ich gebe es dir nur, wenn du es dir wirklich anhörst!“

Wenig meldet sich Bushido bei Janetschko und nimmt den österreichischen Produzenten, der sich DJ Stickle nennt, unter Vertrag. „Das war die Initialzündung für meine Karriere, ansonsten wäre ich in Österreich geblieben“, sagt Janetschko, der das DJ inzwischen aus seinem Namen abgelegt hat und in Berlin lebt.

Er sitzt mit entspannter Körperhaltung vor dem Monitor seines kompakten Kreuzberger Hinterhofstudios, in das das Licht nur durch die offene Studiotür hereinfällt. Ein Keyboard, ein Klavier, ein paar Gitarren und Lautsprecherboxen gehören hier unter anderem zum Inventar.

Stickle war der Haus- und Hofproduzent von Bushidos Label Ersguterjunge

Zu einer Art Inventar, wenn man das so nennen möchte, gehörte auch Janetschko. Ab 2005 ist er für einige Jahre der Haus- und Hof-Produzent von Ersguterjunge, dem Musiklabel von Bushido. Für ihn produzierte Janetschko massenhaft Songs, beispielsweise auf dessen bis heute erfolgreichstem Album „7“.

Lang ist das her. Mit Bushido hat Janetschko schon seit rund 15 Jahren keine gemeinsame Musik mehr gemacht. 2010 trennten sich die Wege. Auffällige Nebengeräusche waren damals nicht zu vernehmen. Janetschko konzentriert sich lieber auf seine Karriere, aus dem Rampenlicht hält er sich häufig fern.

Die Trennung von Bushido und Ersguterjunge betrachtet Janetschko als musikalisch logische Schlussfolgerung. „Für mich war die größte Zeit des Deutschraps zwischen 2005 und 2008. Als Produzent hatte ich danach erstmal keine so große Relevanz mehr. Ich wollte auch nicht ewig den typischen Gangster-Rap-Sound bedienen.“

Vielmehr sei Janetschko stets offen für sämtliche Sounds gewesen und habe versucht, zu verstehen, welche Strömungen es in jeweiligen populärmusikalischen Phasen gebe. Diese Strömungen führten ihn nach Bushido zu Casper. Der Produzent hilft mit, dass dem Rapper 2011 mit seinem Album „XOXO“ der Durchbruch gelingt. Was Casper auf diesem Album macht, ist damals ein ziemliches Novum: Er mischt Deutschrap und Indie-Sounds. Janetschko scheint immer gerade dort zu sein, wo etwas Großes entsteht.

Für sein künstlerisches Schaffen hat er kürzlich den deutschen Musikautor*innenpreis in der Kategorie „Komposition Hip-Hop“ verliehen bekommen. In der Urteilsbegründung hieß es: „Rap und Indie-Gitarren vereint? Warum nicht? DJ und Produzent Stickle kennt keine Berührungsängste und drückt dem deutschsprachigen Hip-Hop seinen Stempel auf. Stickles Sound ist neu, anders und einfach unverwechselbar.“

Von dieser Hit-Maschinerie wollen inzwischen viele Künstler profitieren. In den vergangenen Jahren produzierte Janetschko Hits für Apache207 („200 km/h“), Bausa („2012“) oder Shirin David („Lächel doch mal“). Zuletzt hat er dem jungen, ziemlich angesagten Kreuzberger Rapper Pashanim mit seinen Kompositionen zu „Hauseingang“ oder „Airwaves“ zu einer großen Strahlkraft verholfen.

Im Kreuzberger Hinterhofstudio präsentiert Janetschko nun einen seiner neuen Songs. Auf „Augenmaß“, so der Titel, rappt jener Pashanim über melancholische Piano-Passagen: „Future und Esco, Stickle und ich / Er macht ein Tape, ich lass ihn nicht im Stich“. Der Song ist diesmal nicht für ein Projekt von Pashanim, sondern für Janetschko selbst. Aktuell arbeitet er an seinem ersten Album. Es soll noch im Sommer 2024 erscheinen.

Beim Besuch in seinem Studio wird klar, dass Janetschko das Leben als einen stetigen Weiterentwicklungsprozess begreift. Es sei nie eine Hürde gewesen, dass zwischen dem erfahrenen Janetschko und dem aufstrebenden Rapper Pashanim mehr als eine ganze Generation liege. Rick Rubin, Erfolgsproduzent aus den USA, sei ein gutes Beispiel hierfür, weil er mit Anfang 60 immer noch mit jüngeren Künstlern zusammenarbeite. „Ich finde es eher inspirierend, wenn ich mit jemand Jüngerem sprechen kann“, sagt Janetschko. Deshalb will er auch weiterhin mit den unterschiedlichsten Künstlern Musik machen.