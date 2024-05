Von Cannabis, Chatbots und Touristen Das Berlin-Wochenrätsel

Wie war das noch gleich …? Jeden Sonnabend können Sie Ihr Wissen über aktuelle politische und gesellschaftliche Entwicklungen in Berlin testen. Am Ende ergibt sich aus allen richtigen Antworten ein Lösungswort – letzte Woche lautete es KARNEVALSZUG. Viel Spaß!

1. Berlin hat den Karneval der Kulturen gefeiert – teils feuchtfröhlich. Die Besonderheit des Regens, der zu Pfingsten auf Berlin fiel?

Er schimmerte rot (Saharastaub). (K)

Es war das erste Mal, dass es in Berlin zu Pfingsten regnete. (B)

In einigen Kiezen war es der erste Regen seit mehr als 30 Tagen. (R)

2. Das Grundgesetz feiert derweil sein 75. Jubiläum! Der erste Satz von Artikel 1 lautet bekanntlich:

„Die Würde des Menschen ist unantastbar.“ (A)

„Jeder hat das Recht auf die freie Entfaltung seiner Persönlichkeit.“ (E)

„Alle Menschen sind vor dem Gesetz gleich.“ (I)

3. Zehn Jahre ist es her, dass Berlin über die Zukunft des Tempelhofer Feldes abgestimmt hat. Was plant die schwarz-rote Koalition aktuell in Sachen Randbebauung?

Einen Ring von Hochhäusern rund um das Feld. (S)

Eine berlinweite Abstimmung, parallel zur EU-Wahl. (P)

Einen internationalen Ideenwettbewerb. (N)

4. Trotz aller Kritik bleibt Raed Saleh Chef der SPD-Fraktion im Abgeordnetenhaus. Nach der eindeutigen Wahl kommentierte er:

„Ohne Gegenkandidaten wenig überraschend.“ (L)

„Ich bin sehr stolz auf meine Fraktion.“ (D)

„Zur Feier des Tages spendiere ich Currywürste in der Kantine.“ (R)

5. Als Reaktion auf Salehs Wiederwahl bildeten acht SPD-Abgeordnete eine neue Splittergruppe. Der Name:

„Sozial und fröhlich“ (F)

„Links und frei“ (B)

„Liberal und optimistisch“ (G)

6. Im Parlament wurde außerdem Berlins neue Verkehrssenatorin Ute Bonde vereidigt. Statement der Ex-VBB-Chefin zum Amtsantritt: „Es gilt für mich, dass es keine Verbote gibt, sondern …

… dass es Angebote gibt.“ (E)

… dass es Freiheit gibt.“ (H)

… dass es eine Magnetschwebebahn gibt.“ (A)

7. Verwaltungschatbot „Bobbi“ wird zum Jahresende eingeschläfert. Auf die Frage „Warum wirst du abgeschaltet?“ antwortet er:

„Ich habe mehrere passende Dienstleistungen für Sie gefunden!“ (N)

„Fragen Sie bitte direkt bei Herrn Wegner nach.“ (K)

„Leider habe ich zu Ihrer Frage keine passende Antwort gefunden.“ (B)

8. Das konnte auch „Bobbi“ nicht vorhersehen: Auf welchem Platz sind Berliner Behörden in einem deutschlandweiten Ranking von Google-Bewertungen gelandet?

Auf Platz 40 von 40 (E)

Auf Platz 5 von 40 (A)

Auf Platz 35 von 40 (S)

9. Wer in Berlin mit etwas mehr als den erlaubten 25 Gramm Cannabis von der Berliner Polizei erwischt wird, muss sich oft nicht sorgen, denn …

… höhere Mengen werden in Berlin nicht bestraft. (O)

… Polizei und Ordnungsamt führen standardmäßig keine Waagen mit sich. (U)

… für Berlin gilt ab sofort eine höhere Grenze. (E)

10. Apropos: Berliner Jugendliche greifen immer häufiger zu einer neuen, gefährlichen Partydroge:

Schwindelgas (T)

Schreigas (M)

Lachgas (U)

11. Eine Lektion „Berlin for tourists“: Wie erklärte ein Polizist jüngst einer Touristin, was das Berliner Abgeordnetenhaus ist?

„This is where Berlins future is created.“ (E)

„This is the little Reichstag.“ (N)

„This is where Kai Wegner lives.“ (K)

12. Zum Sport: Der neue Manager des 1. FC Union heißt …

… Siegfried Siger. (M)

… Horst Heldt. (G)

… Rudi Retther. (D)

Notieren Sie die richtigen Buchstaben und erhalten Sie das Lösungswort!