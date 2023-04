Tagesspiegel Plus Von der hängenden Höhle zum hängenden Garten : Mit diesen Tipps werden aus dunklen Berliner Nordbalkonen grüne Oasen

Glücklich, wer in Berlin einen Balkon hat? Das kommt ganz auf den Balkon an – und was man daraus macht. Eine Terrassengestalterin verrät ihre Tipps für schattige Balkone.