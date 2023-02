Von der Polizei geweckt Vorstand eines Wahllokals in Berlin-Mitte verschläft

In einem Wahllokal in Mitte ist es am Sonntag zu einer kleinen Panne gekommen: Der Wahlvorstand hat verschlafen. Das bestätigte eine Sprecherin der Landeswahlleitung am Abend. Weil ihr Chef nicht auftauchte, habe das Team sich Sorgen gemacht und die Polizei benachrichtigt. Die Beamt:innen klingelten den Wahlvorstand wach. „Dann hat er natürlich die Beine in die Hand genommen und ist zum Dienst geeilt“, sagte die Sprecherin. Der Wahlvorgang sei nicht beeinträchtigt worden: Die Stellvertreterin des müden Mannes habe übernommen.

Berlins Landeswahlleiter Stephan Bröchler hat insgesamt ein positives Fazit zum Verlauf der Abgeordnetenhauswahl gezogen. Es habe nur kleinere Pannen gegeben: In einem Fall habe der Schlüssel für eine Wahlurne gefehlt. (mit dpa)

