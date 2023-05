Von Prenzlauer Berg nach Neukölln Wie sich der 1. Mai in Berlin verändert hat

Es gibt Geschichten in dieser Millionenstadt, die fast ehrfürchtig von Generation zu Generation weitergegeben werden. Eine dieser Überlieferungen betrifft den südlichen Prenzlauer Berg. Jahr für Jahr parkten am 30. April Hunderte Einwohner rund um Kollwitz- und Helmholtzplatz ihre Autos um. Für Parkhäuser und Garagen in diesem Bereich galt das Datum als jährlich wiederkehrender Kassenschlager, so der Mythos. Der Grund: die Tage um den 1. Mai, die damals in Prenzlauer Berg vor allem Krawall, Wasserwerfer und brennende Autowracks verhießen.