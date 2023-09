Von Punk-Symposien und Lauf-Legenden Das sind die Berlinerinnen und Berliner der Woche

3 Bronze

Punk’s not dead, Punk lebt in der Hauptstadt: Marie Arleth Skov setzt sich seit Jahren akademisch mit Punk auseinander und gehört zum Orga-Team des ersten Symposiums zum Thema Punk in Berlin.

Marie Arleth Skov kam Ende der 90er Jahre nach Berlin und organisierte jetzt Berlins erstes Punk-Symposium. © BIRTE FILMER

„Man findet überall etwas, wo man sinnvollerweise dagegen sein kann“, sagt sie. Wo, wenn nicht in Berlin, sagen wir. Bronze!

2 Silber

Ein ganzes Bündel Silbermedaillen verleihen wir an Martin, Elijah, Adnan, Areg, Kevin, Ibo, Cecilia, Tijana, Sophia, Timur und Al-Amin: Unterstützt vom Jugendamt des Bezirks Reinickendorf haben die Jugendlichen ein Festival organisiert.

Die Organisatoren des Jugendfestivals „Dream on!“ aus Reinickendorf. © Lisa Erzsa Weil

Am Wochenende steigt in Tegel auf der Wiese am Borsigturm „Dream on!“, mit Musik von Schlager über Metal bis Trap. Respekt!

1 Gold

Wenn am Sonntag wieder 45.000 Läufer:innen aus aller Welt bei bester Stimmung durch Berlin rennen, ist das vor allem Horst Milde zu verdanken: Vor 49 Jahren erfand der Tempelhofer den Berlin-Marathon, damals mit 286 Starter:innen im Grunewald.

Eine Berliner Lauf-Legende: Horst Milde, der Erfinder des Berlin-Marathons. © imago/Norbert Wilhelmi/norbert wilhelmi

Aus der Organisation ist Milde längst raus, doch unermüdlich wirbt er für die Ideale des Sports (etwa beim Gefängnislauf) und erinnert an die vielen Nebenveranstaltungen rund um den Marathon. Gold für den 85-Jährigen!

0 Blech

Was haben sechs Umwelt- und Verkehrsverbände gemeinsam? Antwort: Der SPD einen offenen Brief geschrieben, damit sie vom Koalitionspartner CDU geplante Novelle des Mobilitätsgesetzes stoppt. Die würde die zaghaft begonnene Verkehrswende zurückdrehen und den Vorrang des Autoverkehrs auf Kosten aller anderen zementieren – obwohl drei Viertel aller Wege in Berlin ohne Auto absolviert werden und die 1960er eigentlich vorbei sind. Blech!

Manja Schreiner (CDU), Berliner Senatorin für Mobilität, Verkehr, Klimaschutz und Umwelt, spricht während der 35. Plenarsitzung des Berliner Abgeordnetenhauses. © dpa/Sebastian Gollnow

Ihnen kommt in den nächsten Tagen etwas Medaillenwürdiges unter? Schreiben uns gerne Ihre Ideen an checkpoint@tagesspiegel.de. Auch Ihre Einsprüche erreichen uns so.