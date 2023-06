Von Rad- und Irrwegen Was wäre Berlin ohne das Chaos?

Ein Radweg in Reinickendorf ist fertig, könnte ab sofort genutzt werden, aber wegen der Ankündigung der neuen Verkehrssenatorin Manja Schreiner (CDU), alle Radwege zugunsten von Parkplätzen auf den Prüfstand zu stellen, ist er noch mit gelben Kreuzen überklebt. Die Geschichte wäre bester Stoff für einen Loriot-Sketch. Was lernen wir daraus?

In unserer schönen Stadt funktioniert eines ganz sicher immer: Chaos. Dass Berlin mit eigenen Experimenten der Welt die Chaostheorie näher bringen möchte, ist allerdings keine Spezialität der CDU. Das haben vorher andere auch gut für die Geschichtsbücher illustriert.

Was sich woanders Kompromiss nennt, endet hier in einer Endlosschleife des Kuddelmuddels. Damit haben der Regierende Kai Wegner (CDU) und sein Team wahrlich kein Alleinstellungsmerkmal. Man erinnere sich an Ex-Bausenatorin Katrin Lompscher (Linke), die Mutter des einkassierten Mietendeckels. Was die Rückabwicklung die Stadt gekostet hat, möchte man niemals erfahren.

Einen Vorteil hat jede neue Pleite für mich persönlich: Wenn ich in Deutschland unterwegs bin und sage, dass ich in Berlin lebe, bekomme ich das Mitleid meiner Mitmenschen und kann auf Nachsicht hoffen. Und noch etwas Sinnvolles bewirkt das Chaos der Hauptstadt: Mein Sinn für Humor wird mit keiner Komödie besser geschärft.

Hatice Akyün ist Kolumnistin und schreibt alle zwei Wochen über Themen, die Berlin und sie selbst bewegen.

Aber ernsthaft: Es ist ja nicht so, dass es nichts Wichtiges geben würde, um das man sich kümmern müsste. Wie zum Beispiel marode Schulen und explodierende Mieten, um nur zwei Punkte zu nennen. Dabei hatten wir doch alle so gehofft, dass durch den Regierungswechsel die wirklich drängenden Probleme endlich angegangen werden.

Das alles nervt natürlich wahnsinnig, doch meine Lebenserfahrung hat mich gelehrt, mich nicht mehr aufzuregen. Denn irgendwo geht immer irgendwann irgendetwas schief. Und wenigstens dabei ist und bleibt Berlin die Nummer 1 der Republik. Was wäre Berlin ohne das tägliche Chaos? Vermutlich Hannover. Und da will ja bekanntlich nicht mal der Hund begraben sein.