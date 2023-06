Planungsstopp für Berliner Radprojekte Jetzt wird auch ein fertiger Radweg wieder aufgehoben

Nach dem Planungsstopp für neue Radwege in Berlin ist nun erstmals auch ein bereits fertiggestellter Radweg wieder aufgehoben worden. Betroffen von der Maßnahme ist der Radweg in der Ollenhauerstraße in Reinickendorf.

Dort war die neue Spur für Radfahrer anstelle von Kfz-Parkplätzen bereits fertig markiert worden. Seit dieser Woche allerdings sind die weißen Fahrradpiktogramme und Linien mit gelben Markierungen überklebt. Statt eines Radwegs parken wieder Autos auf dem Abschnitt.

Die Reinickendorfer Verkehrsstadträtin Julia Schrod-Thiel (CDU) bestätigte die Maßnahme am Mittwoch, dass die Inbetriebnahme des Radwegs ausgesetzt wurde: „Der Bezirk setzt sich auf allen Ebenen dafür ein, eine vernünftige Lösung für alle in Reinickendorf zu finden. Dazu braucht es aber Zeit, Geduld und vor allem Überzeugungskraft in jede Richtung – Sorgfalt vor Schnelligkeit muss hier der Grundsatz sein.“

Die Sicherheit der Radfahrenden auf der vielbefahrenen Straße hat Vorrang vor parkenden Autos. Jens Augner, verkehrspolitischer Sprecher der Grünen-Fraktion in der BVV-Reinickendorf, kritisiert die Entscheidung

Laut Bezirk sei der noch vom Vorgängersenat begonnene Radweg von Beginn an von Anwohnern kritisiert worden. Bereits im Jahr 2021 seien seitens der damaligen Verkehrsstadträtin umfangreiche, bezirkliche Bedenken vorgetragen worden, die von der zuständigen Hauptverwaltung nicht beachtet worden seien, heißt es in der Mitteilung.

Die Reinickendorfer Grünen kritisierten die Maßnahme in der Ollenhauer Straße. Die Straße sei eine zentrale Pendlerstrecke und zugleich „eine der gefährlichsten Strecken für Radfahrende im Bezirk“, sagte Jens Augner, verkehrspolitische Sprecher der Grünen-Fraktion in der Bezirksverordnetenversammlung Reinickendorf. „Die Sicherheit der Radfahrenden auf der vielbefahrenen Straße hat Vorrang vor parkenden Autos.“

Das vorläufige Ende für den Radweg kommt, nachdem die Senatsverkehrsverwaltung angekündigt hatte, laufende Planungen für Radwegprojekte vorläufig stoppen und überprüfen zu wollen. Unter anderem Strecken, bei denen Parkplätze durch die Radwege wegfallen, sind davon betroffen.