Was sind eigentlich die wahren Reichtümer? Das, was wir jetzt schon in den Händen halten – oder ein Versprechen auf eine Gabe in der Zukunft? Irgendwo dazwischen liegt, was an der Fuchsberg-Grundschule in Biesdorf als Kunst am Bau enthüllt wurde. Dem Steuerzahler sei Dank, ist die Schule nun im Besitz eines Nestes aus purem Gold, eine Anspielung auf den Standort am Habichtshorst. Der Berliner Künstler Thorsten Goldberg hat es aus 814 Gramm feinstem Edelmetall hergestellt. Aktuell entspricht das einem Wert von 28 000 Euro. Nur darf die Schule heute noch nicht darüber verfügen. Das Nest ist in einer Vitrine – luftdicht verschlossen, schussfest, verschweißt und vielfach gesichert – in eine Wand eingelassen. Erst in 14 Jahren kann die Schulgemeinschaft entscheiden, was sie damit anfangen will. Behalten oder einschmelzen und Wichtiges kaufen? Reichtümer können eine große Versuchung sein.