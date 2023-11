Vor der Pro-Palästina-Demo in Berlin Bundesländer vom Hamas-Verbot überrumpelt

In den Sicherheitsbehörden von Bund und Ländern ist das Entsetzen nach dem Verbot von Hamas und Samidoum groß. Zwar hat Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) das Verbot am Donnerstag verkündet – doch es gab keinerlei Durchsuchungen, um das Verbot durchzusetzen. Das bestätigte eine Sprecherin des Ministeriums am Freitag.