Vorfall am Berliner Ostbahnhof Junge Männer treten auf Wohnungslosen ein – Polizei sucht Zeugen

Zwei junge Männer sollen am Dienstagabend am Berliner Ostbahnhof auf einen wohnungslosen Mann eingetreten haben. Das berichtet die Bundespolizei und bittet Zeugen, sich zu melden.

Gegen 22.40 Uhr sollen die beiden Männer in der Ladenpassage am Westtunnel den 39-Jährigen attackiert haben – offenbar ohne Grund. Anschließend sollen sie in Richtung des S-Bahnsteiges geflüchtet sein. Eine sofort eingeleitete Fahndung nach dem Duo verlief laut Bundespolizei ohne Ergebnis.

Bei den Angreifern soll es sich um Jugendliche beziehungsweise junge Männer handeln. Beide trugen dunkle Jacken und hatten dunkle Haare. Einer von ihnen soll ein „asiatisches Erscheinungsbild“ haben. Laut Angaben des Geschädigten griff einer der beiden Männer ihn bereits am Samstag, 1. April, am Berliner Ostbahnhof an.

Zeugen, die sachdienliche Angaben zur Tat oder zur Identität der Tatverdächtigen geben können, werden gebeten, sich bei der Bundespolizei zu melden. Hinweise nimmt die Bundespolizeiinspektion Berlin-Ostbahnhof unter der Rufnummer 030/2977790 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen. (Tsp)

Zur Startseite