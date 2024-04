Vorhölle City-Toiletten Berlin darf sich nicht an den Dreck gewöhnen

In „Perfect Days“, dem aktuellen Kinofilm von Regisseur Wim Wenders reinigt ein Mann zwei Stunden lang öffentliche Toiletten in Tokio. Blitzblank sind die schicken Häuschen. Auch wenn der Mann Kloschüsseln reinigt, sind die Bilder ein ästhetischer Genuss. Frage: Könnten Sie sich eine solche Szene in Berlins öffentlichen Toiletten vorstellen? Wohl eher nicht.