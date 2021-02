Die Sicherheitsbehörden haben am Donnerstag zu einem weiteren Schlag gegen die organisierte Clankriminalität ausgeholt. Im Visier haben sie kriminelle Mitglieder der deutsch-arabischen Großfamilie Remmo. Um 6 Uhr rückten mehrere hundert Einsatzkräfte an mehreren Orten in Berlin und Brandenburg an. Mehr als 20 Objekte wurden durchsucht, zwei Männer wurden verhaftet, ein weiterer soll entwischt sein.

Die Berliner Staatsanwaltschaft ermittelt wegen Verstößen gegen das Kriegswaffenkontrollgesetz, Drogenhandel in großem Stil und Körperverletzung. In weiteren Verfahren geht es auch um Steuerbetrug, die Finanzbehörden sind an dem Fall beteiligt. Die Ermittler sprechen von organisiertem Drogen- und Waffenhandel.

Bei der Razzia geht es um Ermittlungen in mehreren Fällen. Grund sind zum einen die gewaltsamen Auseinandersetzungen zwischen dem Remmo-Clan und Tschetschenen im November. Dabei hatten zunächst Tschetschenen einen Spätkauf in Neukölln attackiert, später kam es dann zu brutalen Racheaktionen von Mitgliedern der deutsch-arabischen Großfamilie. Auch Schusswaffen hatten die Gruppen. Die Behörden befürchteten, dass ein Bandenkrieg ausbrechen könnte.

Als besonders brutal ist den Behörden bei dem Gewaltausbruch ein berüchtigtes und einschlägig vorbestraftes Remmo-Mitglied aufgefallen. Trotz schwerer Straftaten kann der Mann bislang nicht zurück in den Libanon abgeschoben werden, woher er mit seiner Familie in den 1980er-Jahren gekommen war. Wegen seiner Vorstrafen stand er unter Führungsaufsicht – dennoch soll er brutal auf einen am Boden liegenden Tschetschenen eingeschlagen haben.

Der Clan-Mann ist der Hauptbeschuldigte in den Ermittlungen. Er soll auch für groß angelegte Drogengeschäfte verantwortlich sein. Die Einsatzkräfte durchsuchten neben Wohnungen und Häusern in Berlin auch eine Lagerhalle in Brandenburg. Dort soll die Bande um den Clan-Mann immer wieder Drogen in großen Mengen für den Weitertransport nach Berlin in Fässer verpackt haben.

Der eigentliche Erfolg in diesem Fall ist: Die meisten Erkenntnisse bei den Ermittlungen stammen laut "Spiegel" aus geknackten Kryptohandys, die über den bislang nicht zu knackenden Messengerdienst Encrochat verfügten und deshalb bei Kriminellen beliebt waren. Encrochat zählte rund 60.000 Kunden in über 120 Ländern, den Ermittlungen zufolge auch die Beschuldigten aus Berlin.

Die Daten liefen über einen Server in Frankreich, im Frühjahr 2020 schafften es die Sicherheitsbehörden dort, in den Server zu gelangen und die Chatdaten der Nutzer mitzulesen. Der Polizei in den Niederlanden und Frankreich gelang es im vergangenen Jahr, mehr als 20 Millionen geheimer Nachrichten abzuschöpfen

Die Daten sind ein riesiger Schatz für Ermittler weltweit. Die Unterwelt wickelte ihre Geschäfte über Encrochat ab. Sie glaubten sich bei der Kommunikation über Encrochat vor den Behörden sicher – offene Plauderei statt codierter Sprache.

Encrochat und die Schockwellen bei den Verbrecherbanden

Das Eindringen in die technische Infrastruktur des Anbieters habe „Schockwellen durch organisierte Verbrecherbanden quer durch Europa“ geschickt, hieß es damals von der Justiz. Es gab in verschiedenen Ländern bereits Hunderte Festnahmen, Drogen und Bargeld in Millionenhöhe wurden beschlagnahmt.

Auch die deutschen Behörden profitieren von dem Erfolg. Rund 3.000 Personen sollen in Deutschland ein Encrochat-Smartphone gehabt haben. Beim Bundeskriminalamt landeten etwa acht Millionen Chatnachnachrichten der Encrochat-Nutzer in Deutschland. Die werden seit Monaten vom BKA und den Landeskriminalämtern ausgewertet. Die Details sind streng geheim, um Ermittlungen gegen die organisierte Kriminalität nicht zu gefährden.

Auch der hauptverdächtige Clan-Mann soll trotz diverser Auflagen der Gerichte ein Kryptohandy genutzt haben, um seine illegalen Geschäfte abzuwickeln, wie der "Spiegel" berichtet. Nun rückte am Donnerstagmorgen die Polizei an. Mehrere hundert Einsatzkräfte sind an der Razzia beteiligt, Hundertschaften und Spezialeinsatzkräfte wie die Anti-Terror-Einheit GSG9 des Bundes und SEK sind dabei. Neben der Berliner Polizei sind Einheiten der Brandenburger Polizei, des Bundeskriminalamtes, der Bundespolizei und der Steuerfahndung an dem Einsatz beteiligt.

„Wir begrüßen die aktuell laufenden Maßnahmen, weil der Rechtsstaat behördenübergreifend zeigen muss, dass er präsent ist und sich Organisierte Kriminalität nicht lohnt", sagte Benjamin Jendro, Sprecher der Gewerkschaft der Polizei (GdP). „Die heutigen Maßnahmen zeigen auch, dass arabische Großfamilien in vielen Bereichen aktiv sind und so in mehreren OK-Ermittlungskomplexen auftauchen."