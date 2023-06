Waghalsige Trainsurfer Wenn der Ritt auf der Berliner S-Bahn der letzte wird

Am 5. März 2014 stirbt Valerian Arsène Verny im Alter von 19 Jahren. Der junge Berliner feiert an diesem Mittwoch den Geburtstag eines Freundes in Kreuzberg. Gegen Mitternacht verlässt er die Party mit vier Freunden, um sich auf den Weg in das heimische Zehlendorf zu machen. Am Bahnhof Yorckstraße kommt die Gruppe auf die spontane Idee, statt in der S1 auf der S1 nach Hause in Berlins Süden zu fahren.