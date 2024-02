Wahlwiederholung in Berlin Darum gibt es keine 18-Uhr-Prognose und Hochrechnungen

Am kommenden Sonntag finden in Berlin die Teilwiederholungswahlen für den Bundestag statt. Die sonst üblichen Nachwahlbefragungen durch Umfrageinstitute werden bei dieser Wahl jedoch ausbleiben, bestätigten die Forschungsinstitute „Forsa“ und „Insa“ auf Anfrage des Tagesspiegels. Befragungen der Wähler:innen seien am Sonntag nicht geplant, heißt es.

Auch „Infratest Dimap“ und die „Forschungsgruppe Wahlen“ verneinten die Durchführung einer Umfrage. Einer Sprecherin der „Infratest Dimap“ zufolge habe es hierfür diesmal keine Anfrage einer solchen Leistung gegeben.

Auch die „Forschungsgruppe Wahlen“ begründete das Ausbleiben der Nachwahlbefragungen mit dem Mangel an Aufträgen. Vorstandsmitglied Matthias Jung erklärt die ausgebliebenen Aufträge damit, dass mit den Ergebnissen der Teilwahl keine wesentlichen Veränderungen am Bundestagswahlergebnis von 2021 zu erwarten seien.

Tagesspiegel Checkpoint: Berlins beliebtester Newsletter Der schnellste Berlin-Überblick von Montag bis Freitag. E-Mail-Adresse kostenlos anmelden Ich bin damit einverstanden, dass mir per E-Mail interessante Angebote des Tagesspiegels unterbreitet werden. Meine Einwilligung kann ich jederzeit widerrufen.

Der öffentlich-rechtliche Sender rbb bestätigte auf Nachfrage, anlässlich dieser Wahl keine Aufträge erteilt und daher auch keine 18-Uhr-Prognosen geplant zu haben. Ein Sprecher begründete die Entscheidung damit, dass eine solche Prognose „keine politisch relevanten Erkenntnisse bringen“ und „die Teil-Wiederholung der Bundestagswahl in Berlin die Mehrheitsverhältnisse im Bundestag nicht entscheidend verändern“ werde.

Dennoch sei eine kontinuierliche Abbildung des Stands der Auszählung gewährleistet, teilte der rbb mit. Diese werden beispielsweise in der Abendschau um 19:30 Uhr, in einem veränderten rbb24 Spezial um 20:15 Uhr sowie im rbb24 Inforadio ausgestrahlt.