Super Bowl 2024 im Free-TV und Livestream Wann und wo das Football-Event live übertragen wird

113 Millionen Zuschauer schalteten 2023 alleine in den USA ein und Werbekunden bezahlten mehrere Millionen Dollar für eine halbe Minute Spots in der Halbzeitpause – der Super Bowl ist ein US-amerikanisches Großereignis. Auch in Deutschland erreicht das Finale der National Football League (NFL) ein Millionenpublikum.

Auch 2023 erwartet Fans ein potenziell hochkarätiges Spiel. Vergangenes Jahr gewannen die Kansas City Chiefs ihren dritten Super-Bowl-Titel und dieses Jahr in Las Vegas wollen sie ihn gegen die San Francisco 49ers verteidigen, die schon fünf Mal als Sieger den Platz verließen.

Wer das Spektakel in Deutschland live mitverfolgen will, muss lange wach bleiben.

Wann findet der Super Bowl 2024 statt? Der Super Bowl 2024 findet in der Nacht vom Sonntag auf den Montag statt (11. Februar auf den 12. Februar).

statt (11. Februar auf den 12. Februar). Die Übertragung startet bereits am Sonntagabend um 23:15 Uhr deutscher Zeit.

deutscher Zeit. Das Spiel beginnt eine Dreiviertelstunde später um 0:30 Uhr (MEZ).

(MEZ). Inklusive Pausen und Verlängerung kann das Spiel drei bis vier Stunden dauern und damit bis in den Morgen hinein.

Wer überträgt den Super Bowl 2024?

Im vergangenen Jahr wurde der Super Bowl noch von der Sendergruppe „ProSiebenSat.1“ übertragen. Für dieses Jahr konnte sich der Privatsender RTL die deutschen Übertragungsrechte am sportlichen Großevent sicher – und zwar gleich für die nächsten fünf Football-Saisons bis einschließlich 2028.

Wie auch 2023 wird der Super Bowl 2024 zusätzlich von DAZN übertragen. Der Streamingdienst für Sportveranstaltungen ist erstmals auch live vor Ort, um direkt aus Las Vegas von dem Mega-Event zu berichten.

Wo wird der Super Bowl 2024 übertragen? Im Livestream: RTL+ (kostenpflichtig) auf(kostenpflichtig) Vorberichterstattung: ab 23:15 Uhr

auf DAZN (kostenpflichtig) Vorberichterstattung: ab 23:30 Uhr

Im Free-TV: auf RTL

Auch RTL berichtet am späten Sonntagabend live vor Ort. Während die Vorberichterstattung bei dem Kölner Sender bereits um 23:15 Uhr beginnt, startet die Berichterstattung zum Mega-Event auf DAZN um 23:30 Uhr – also exakt eine Stunde vor dem offiziellen Beginn.

Taylor Swift beim Super Bowl Seit Megastar Taylor Swift im September erstmalig für ein Spiel ihres Partners Travis Kelce (Kansas City Chiefs) ins Stadion ging, bescherte sie seiner Mannschaft und der NFL laut einer Studie einen Marketingwert von mehr als 331 Millionen US-Dollar.

im September erstmalig für ein Spiel ihres Partners Travis Kelce (Kansas City Chiefs) ins Stadion ging, bescherte sie seiner Mannschaft und der NFL laut einer Studie einen Marketingwert von mehr als 73 Prozent aller erwachsenen Amerikaner wollen den Super Bowl 2024 verfolgen – das sind zehn Prozent mehr als noch vor einem Jahr und könnte ein Taylor-Swift-Effekt sein.

Ob Swift in Las Vegas dabei sein kann, ist ein Riesenthema in den US-Medien. Am Abend vor dem Spiel gibt die Sängerin in Tokio ein Konzert. Wegen der großen Zeitverschiebung von 17 Stunden und weil sie ein Privatjet besitzt, ist eine Anreise machbar. Travis Kelce und Taylor Swift verlassen Hand in Hand das Stadion nach dem Spiel in Kansas City (Archivbild vom 22.10.2023). © Charlie Riedel/AP/dpa

„American Ice Football“ zur Einstimmung

Wer noch früher in Football-Stimmung kommen möchte, kann bereits ab 20:15 Uhr RTL einschalten, wo zur Prime-Time ein Sportereignis der etwas anderen Art gezeigt wird. Beim „American Ice Football“ treten rund 30 Promis in vier Teams in der SAP Eis-Arena in Mannheim gegeneinander an, um sich mithilfe von profillosen Bowlingschuhen und Footballschutzbekleidung im Schlitter-Football zu versuchen.

Sogar eine Halbzeit-Show wird geboten. Ob Pausenfüller Mark Forster allerdings mit dem R&B-Sänger Usher mithalten kann, der zur Halftime-Show beim Super-Bowl-Original in Las Vegas auftreten soll, bleibt der geneigten Zuschauerschaft überlassen (mit dpa).

Super Bowl 2024: Das Team von RTL Moderation: Jana Wosnitza

Jana Wosnitza Kommentar: Florian Schmidt-Sommerfeld (deutsch)

Florian Schmidt-Sommerfeld (deutsch) Community-Host: Mitja Lafere

Mitja Lafere Experten-Team: Patrick Esume, Björn Werner, Sebastian Vollmer und Markus Kuhn Von links nach rechts: Jana Wosnitza, Patrick Esume und Björn Werner im M&T Bank Stadium in Baltimore. © RTL/RTL Promo