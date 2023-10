Wahrzeichen und Einheitssymbol Zwölf überraschende Fakten zum Brandenburger Tor

Hier steht es nun, das arme Tor, und ist orange wie nie zuvor. Seit der Farbattacke der „Letzten Generation“ hat das Brandenburger Tor schaurige Berühmtheit erlangt. Also zusätzlich zu seiner regulären Berühmtheit. Es dürfte das weltweit bekannteste Gebäude in Deutschland sein – präsent aus dem Fernsehen von Staatsbesuchen und Großereignissen sowie von den goldenen Eurocent-Münzen. Auf denen scheint das Tor auf einer Autobahn zu stehen, was das Deutschland-Klischee vieler Auswärtiger bestätigen dürfte und weniger abwegig ist, als es heute scheinen mag: Nach der Wende dröhnte jahrelang der Autoverkehr durchs Tor.