Deutschland erwartet am Sonntag das Orkantief „Sabine“ – und die Auswirkungen sind bereits spürbar. Die Deutsche Bahn kündigte am Sonntagvormittag den Ausfall zahlreicher Zugverbindungen an. Etliche Fährverbindungen zu den Nordseeinseln wurden bereits eingestellt. Vorsichtshalber wurde das für 15.30 Uhr geplante Fußball-Bundesligaspiel zwischen Borussia Mönchengladbach und dem 1. FC Köln abgesagt. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) warnte am Sonntagmorgen vor Unwetter unter anderem in Teilen von Schleswig-Holstein, Niedersachsen und Nordrhein-Westfalen.

Auswirkungen des Orkans „Sabine“ auch in Berlin und Brandenburg

Wegen der Wetterlage sind am Sonntag 100 Starts und Landungen von Flugzeugen am Frankfurter Flughafen gestrichen worden. Dabei handle es sich vor allem um Flüge innerhalb Europas, sagte eine Sprecherin des Flughafenbetreibers Fraport. Die restlichen, rund 1100 Flüge würden am Sonntag regulär starten oder landen. Es könne außerdem zu Verspätungen kommen.

Erste Ausläufer werden an der Nordsee dem Deutschem Wetterdienst (DWD) zufolge voraussichtlich am Vormittag zu spüren sein. Im Laufe des Tages breitet sich „Sabine“ dann wohl mit schwerem Sturm und einzelnen Orkanböen auf den gesamten Norden und die Mitte des Landes aus. In der Mitte werde der Höhepunkt des Sturms in der Nacht zum Montag erreicht, im Süden am frühen Montagmorgen. Begleitet wird der Orkan vielerorts von heftigen Schauern und Gewittern.

Auch die für die Menschen in Berlin und Brandenburg beginnt die kommende Woche stürmisch, wobei die Stärke der Böen in der Hauptstadtregion zunächst noch nicht absehbar war. Sturm und Regen beginnen demnach am Sonntagabend und dauern nach bisheriger Prognose bis Dienstagvormittag.

Der heraufziehende Orkan hat bereits konkrete Folgen: Das Bundesligaspiel zwischen Gladbach und Köln am Sonntagnachmittag wurde wegen des Sturmtiefs gestrichen. Das teilten beide Clubs am Morgen auf ihren Webseiten mit. Das rheinische Derby hätte um 15.30 Uhr im Borussia-Park angepfiffen werden sollen und wäre um kurz vor 17.30 Uhr beendet gewesen. Zwar wird während dieses Zeitraumes noch kein Unwetter erwartet, das Sturmtief soll jedoch unmittelbar danach durch die Region ziehen. Eine gesicherte Anreise der Fans sei allerdings nicht gewährleistet, begründete der gastgebende Gladbacher Verein die Entscheidung.

In „enger Abstimmung“ mit der Stadt Mönchengladbach, der Feuerwehr, der Polizei und der Deutschen Fußball Liga (DFL) habe sich die Borussia zu der Absage des Spiels entschlossen. „Die Entscheidung fiel am frühen Sonntagmorgen nach einer Analyse der letzten Wetterprognose.“ Ein Nachholtermin sei noch nicht bekannt, die Tickets behielten aber ihre Gültigkeit, hieß es weiter.

Für das 90. Derby zwischen beiden Clubs war der Borussia-Park mit 54.022 Zuschauern ausverkauft. Da die Partie als Risikospiel gilt, waren rings um die Begegnung erhöhte Sicherheitsmaßnahmen geplant.

FC Bayern gegen RB Leipzig von Sturmtief nicht betroffen

Dem Bundesliga-Topspiel zwischen dem FC Bayern und RB Leipzig am Sonntagabend ab 18 Uhr in München droht keine Absage. Das bestätigte der FC Bayern. Im Süden Bayerns dürfte es am Sonntagabend noch keine Sturmlage geben, hatte ein Sprecher des Deutschen Wetterdienstes (DWD) am Sonntagvormittag gesagt.

Die Fanbetreuung des deutschen Fußball-Rekordmeisters wies die Besucher am Abend aber darauf hin, dass es aufgrund des Orkantiefs „zu schweren Sturmböen und in der Folge zu Staus, Behinderungen, Zug- und Flugausfällen“ kommen könne.

Vom Flughafen München hieß es, der Sturm könnte noch massive Beeinträchtigungen haben. Da ab einer bestimmten Windgeschwindigkeit Arbeiten auf dem Flugfeld eingestellt werden müssen, könnte der Betrieb dort durch den Sturm zeitweise zum Erliegen kommen. So müsste dann etwa das Betanken oder Beladen von Flugzeugen ausgesetzt werden, sagte ein Sprecher.

Wie viele Flüge am Sonntag und Montag ausfallen, hänge von Entscheidungen der Fluglinien ab, sagte der Sprecher weiter. Am Flughafen in München sind wegen des heraufziehenden Orkantiefs bereits rund 80 Starts und Landungen ausgefallen. Die gestrichenen Abflüge seien meist mit Flugrichtung nach Norden geplant gewesen. Mit Blick auf die weitere Entwicklung des Flughafenbetriebs sagte der Sprecher: „Es wird definitiv Ausfälle und Verspätungen geben.“

Orkan „Sabine“: Bahnverkehr in ganz Deutschland könnte massiv behindert werden

Der Meteorologe Andreas Friedrich vom Deutschen Wetterdienst hatte am Donnerstag in Offenbach gesagt: „Am Montag könnte der Bahnverkehr massiv behindert sein.“ Deutschland müsse sich darauf vorbereiten.

Bei der Deutschen Bahn wird das Wettergeschehen laut eines Sprechers aufmerksam verfolgt. „Wir haben alle Bereitschaften mobilisiert und in jeder Region doppelt verstärkt“, sagte ein Bahn-Sprecher am Samstag. Das Bahnpersonal sei auf Schadensfälle wie zerstörte Oberleitungen oder umgekippte Bäume vorbereitet. Mobile Einsatztrupps mit Kettensägen sollten eingesetzt werden, um versperrte Gleise frei zu bekommen. Auch das Personal auf den Bahnhöfen und in den Lagezentren werde verstärkt.

Die Sicherheit der Fahrgäste habe Priorität, so die Bahn. Das könne dann möglicherweise auch dazu führen, dass Züge in den Bahnhöfen bleiben müssten. Die Bahn rate in den kommenden Tagen von Reisen ab.

Bahntickets wegen „Sabine“ kostenfrei stornieren

Die Bahn teilte zudem mit, dass Bahntickets für den Fernverkehr für die Tage vom 9. Februar bis einschließlich 11. Februar zwischen Samstag und dem 18. Februar 2020 flexibel genutzt werden können. Dies gelte sowohl für Flexpreistickets als auch Sparpreistickets. Wer lieber auf die Reise während des Sturms verzichten möchte, kann bereits gebuchte Tickets kostenfrei über ein Onlineformular zurückgeben. Auch Sitzplatzreservierungen können gebührenfrei storniert werden.

Die Bahn empfiehlt aufgrund des Sturms, die aktuellen Reiseinformationen für online und über die App DB Navigator abzurufen. Ab 12 Uhr ist eine kostenfreie Hotline geschaltet, unter der sich Reisende über die aktuelle Verkehrslage und Auswirkungen des Sturmtiefs auf den Bahnverkehr informieren können. Die Nummer lautet 08000 99 66 33.

Orkan führt zu Annullierungen und Verspätungen im Flugverkehr

Der Frankfurter Flughafen hofft trotz erster Flugausfälle auf möglichst wenig Probleme im Flugverkehr, da „Sabine“ mit voller Wucht erst in der Nacht zum Montag die Mitte Deutschlands treffen soll. In dieser Zeit herrscht an dem Luftverkehrsdrehkreuz Nachtflugverbot. „Wir beobachten die Lage jedoch ganz genau“, sagte eine Sprecherin der Flughafenbetreibers Fraport. Container auf dem Flughafengelände seien bereits gesichert worden.

Der Sturm könnte auch den Flugbetrieb an den Hauptstadt-Flughäfen Tegel und Schönefeld einschränken. Eine Flughafensprecherin sagte, dass die Abfertigung ab einer Windgeschwindigkeit von mehr als 70 Kilometern pro Stunde nicht mehr möglich sei.

Die Lufthansa teilte am Samstag mit, dass es ab Samstagnachmittag bis voraussichtlich Dienstag Flugannullierungen und Verspätungen geben würde. Passagiere sollten sich im Vorfeld auf der Webseite der Lufthansa über den Status ihres Fluges informieren. Sicherheit habe oberste Priorität. Die Fluggesellschaft KLM annullierte vorsorglich Dutzende innereuropäische Flüge ab und zum Amsterdamer Flughafen Schiphol.

„Sabine“ bringt Orkanböen an den Küsten und in den Bergen

„Sabine“ ist laut DWD ein Winterorkan wie er etwa alle zwei Jahre vorkommt. So stark wie „Kyrill“ (2007) oder „Lothar“ (1999) werde „Sabine“ nicht. Der Wind kann an den Küsten und in den Bergen mit bis zu 119 Stundenkilometern wehen. Das ist Orkanböenstärke. Am Wochenende werde der DWD Unwetterwarnungen herausgeben, wenn genaue Einschätzungen auch nach Regionen vorliegen, sagte Friedrich. Im Moment seien Details noch nicht absehbar.

Gegenstände im Freien sollten in Sicherheit gebracht werden, Autos nicht unter Bäumen stehen, damit sie nicht von heruntergewehten Ästen beschädigt werden. Da auch Straßen durch Bäume blockiert und Dachziegel heruntergeschleudert werden könnten, „sollte auf Autofahren vielleicht sogar ganz verzichtet werden“.

Bei Sturm Auto und Motorrad lieber stehen lassen

Diesem Rat schließt sich auch der ADAC auf seiner Webseite an. Wer dennoch mit dem Auto oder Motorrad unterwegs ist, sollte vor allem mit niedriger Geschwindigkeit fahren. Besonders auf Brücken, in Waldschneisen oder an Tunnelausfahrten sei das Risiko groß, von seitlichen Böen erfasst zu werden.

Größere Verkehrsmittel wie Wohnmobile oder Busse bieten Sturm zudem mehr Angriffsfläche und könnten gar umkippen. Außerdem sollten Autofahrer auf andere Verkehrsteilnehmer achten, die ebenfalls durch den Sturm beeinträchtigt werden.

Viele Schulen in NRW schließen wegen Sturmwarnung

In Nordrhein-Westfalen lassen viele große Städte den Unterricht an städtischen Schulen am Montag ausfallen, wie sie am Freitag und Samstag mitteilten. In Baden-Württemberg können Eltern am Montag ihre Kinder vom Unterricht befreien lassen.

Auch andere europäische Länder rüsteten sich für das Orkantief.

Der niederländische Wetterdienst forderte Autofahrer auf, nicht mit Anhängern und Wohnwagen zu fahren. Der niederländiche Fußballverband KNVB sagte für Sonntag alle Spiele der Profiligen ab.

Am Montag wird das Orkantief vor allem durch den Süden Deutschlands fegen, ansonsten lassen die Böen etwas nach. Allerdings bleibe es mit viel Regen, im Bergland auch Schnee, recht ungemütlich. Auch für Dienstag sind die Aussichten nicht viel besser: Es bleibe nasskalt und stürmisch. (Tsp, dpa, Reuters)