Warum wird man in Berlin ständig geduzt? „Nur weil Leute siezen, heißt das nicht, dass sie auch höflicher sind“

Im Café, in der Bahn, im Supermarkt – überall in der Hauptstadt heißt es: du. Für viele Berliner gehört das Duzen zum guten Ton oder wird gar zur Notwendigkeit. Die hat mich gesiezt, sehe ich so alt aus? Manch Bewohner rümpft jedoch das Näschen, wenn die Schornsteinfegerin zum „Du“ greift oder der Barista den Cappuccino mit beherztem „Lass es dir schmecken“ serviert. Haben die hier denn keine Manieren?