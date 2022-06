Die Bewohner eines evakuierten Hochhauses in Mitte können bereits am Donnerstag in ihre Wohnungen zurückkehren – und damit einen Tag früher als geplant. Das teilte Matthias Borowski, Sprecher der Wohnungsbaugesellschaft Berlin-Mitte (WBM), am Mittwoch mit. Das Haus an der Leipziger Straße 40 war Ende Mai wegen eines Wasserschadens geräumt worden.

Die WBM kontaktiere nun die Betroffenen persönlich, um die Rückkehr abzustimmen, sagte Borowski. Derzeit werde mit Hochdruck daran gearbeitet, alle Etagen wieder mit Strom zu versorgen. Dies sollte im Laufe des Mittwochs fertig werden.

„Für die wenigen Mieterinnen und Mieter, die aufgrund der Wasserschäden noch nicht in ihre Wohnung können, stellen wir selbstverständlich kostenfrei eine Ersatzwohnung für die Zeit der Sanierung bereit“, sagte der Sprecher.

Darüber hinaus biete die WBM eine kostenfreie Sondermüllabholung sowie zusätzliche Entleerungen der Mülltonnen. Erste Mieterinnen und Mieter konnten bereits am vergangenen Freitag zurück in ihre Wohnungen.