Wegen Energiesparmaßnahmen Weihnachtsbeleuchtung auf Berliner Boulevard Unter den Linden fraglich

Die traditionelle Weihnachtsbeleuchtung auf der Straße Unter den Linden in Berlin steht in diesem Jahr auf der Kippe. Aufgrund des Senatsbeschlusses zu den Energiesparmaßnahmen sei „eine Finanzierung der Weihnachtsbeleuchtung für den Boulevard „Unter den Linden“ und die Friedrichstraße über Landesmittel in diesem Jahr nicht möglich“, schreibt das verantwortliche Bezirksamt Mitte auf eine Anfrage des Tagesspiegels.

Lesen Sie weiter mit Tagesspiegel Plus Nie waren verlässliche Informationen wichtiger Jetzt 30 Tage gratis testen Stark werbereduziert

in der Tagesspiegel App Exklusive Inhalte für

Tagesspiegel Plus-Leser Ohne Risiko:

Jederzeit kündbar Jetzt 30 Tage gratis testen Schon Digital-Abonnent? Hier anmelden