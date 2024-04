Wegen hohen Tempos angehalten Polizisten finden scharfe Schusswaffen bei Verkehrskontrolle in Berlin

Die Berliner Polizei hat bei einer Verkehrskontrolle am Samstagabend scharfe Schusswaffen und Patronen im Kofferraum eines 26-Jährigen gefunden. Wie die Behörde am Sonntag mitteilte, fiel Einsatzkräften gegen 20.50 Uhr in Britz auf, wie der Fahrer mit auffälliger Fahrweise und hohem Tempo einen Mercedes fuhr.