Wegen strafbarer Veröffentlichungen in sozialen Medien Polizei Berlin durchsucht Wohnung in Tempelhof

Am Mittwochmorgen hat die Polizei die Wohnung einer 41-jährigen Frau in Tempelhof durchsucht. Sie steht laut Staatsanwaltschaft im Verdacht, seit Oktober 2023 in vier Fällen über soziale Netzwerke strafbare Inhalte mit Bezug zur Hamas und dem aktuellen Nahost-Konflikt veröffentlicht zu haben. Darunter auch die verbotene Parole „From the river to the sea“, teilte die Polizei mit.

Bezirke-Newsletter: Tempelhof-Schöneberg Mehr Neuigkeiten zum Bezirk gibt es in unserem Newsletter — kostenlos jede Woche per E-Mail. E-Mail-Adresse kostenlos anmelden Ich bin damit einverstanden, dass mir per E-Mail interessante Angebote des Tagesspiegels unterbreitet werden. Meine Einwilligung kann ich jederzeit widerrufen.

Offiziell wird dabei vom „Tatvorwurf der Verwendung von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen“ gesprochen. Bei der Durchsuchung wurden drei Handys, zwei Computer sowie eine Festplatte beschlagnahmt.

Die Frau wurde vorläufig festgenommen und erkennungsdienstlich behandelt. Anschließend wurde sie entlassen. Die Auswertung der beschlagnahmten Geräte sowie die weiteren Ermittlungen dauern an. (Tsp)