Samstagmorgen

Darum ziehen wir den Sonntagsspaziergang vor und promenieren zum Beispiel am Wasser entlang, dem Neuköllner Schifffahrtskanal folgend zum Landwehrkanal. Rast machen wir am Weichselplatz, wo der eine in den anderen mündet. Hier gibt es, neben einem Skatepark und Tischtennisplatten, guten Kaffee und leckeren Kuchen, sowie Frühstück, Waffeln oder Mittagstisch bei Rudimarie & Missismiller. Wer auf der Suche nach neuen Hobbys ist, um sich verregnete Sonntage zu vertreiben, findet im Atelier am Weichselplatz nicht nur das ein oder andere inspirierende, aus der hauseigenen Werkstatt stammende Buch, sondern auch die Gelegenheit, was zu lernen: Hier gibt es nämlich regelmäßig Workshops zu Themen wie dem Buchbinden, Linolschnitt und Leporello Basteln.

Samstagmittag

Worauf man beim Basteln auf keinen Fall verzichten kann: eine ordentliche Werkzeugkiste. Feines Werkzeug finden dem Heimwerken geneigte Berliner:innen bei Holzapfel im Bergmannkiez sowie bei Dieter Schmid in Mariendorf. Im Unterschied zum Baumarkt sind beider Angebote vor allem auf hochwertiges, nicht elektrisches Werkzeug ausgelegt, wie es Musikinstrumentenmacher, Restaurateurinnen oder Kunsttischler verwenden. Für alle, die sich lieber an den Erzeugnissen der Handarbeit anderer ergötzen, gibt es im Wedding noch die Galerie Toolbox – ein deutsch-finnischer Kunstraum, der aktuell Arbeiten von Heimo Suntio und Stefan Roigk zeigt.

Samstagabend

Gegenstände, die brechen, repariert oder ersetzt man. Spuren gesellschaftlicher (Um-)Brüche verästeln sich dagegen schon mal in feinste zwischenmenschliche und psychologische Spätfolgen. Helma Sanders-Brahms Film „Unter dem Pflaster ist der Strand“ (1975), handelt von den Nachwirkungen der ‘68er-Revolution. Sieben Jahre danach steckt das Schauspielpaar Grischa und Heinrich (gespielt von Grischa Huber und Heinrich Giskes) in einer Sinnkrise. Einerseits ist die Revolution vorbei, und damit auch die Daseinsberechtigung der Revolutionäre. Andererseits ist die realpolitische Umsetzung der Revolutionsziele unbefriedigend. Während Heinrich verzweifelt versucht, sich in seine Zweierbeziehung zu flüchten, zu der er gar nicht in der Lage zu sein scheint, sucht Grischa ihre Erfüllung in einem feministischen Kollektiv außerhalb des Privaten. 19 Uhr im Zeughauskino.

Sonntagmorgen

Gegenstände können Zeugen der Geschichte sein, die sie laut schweigend erzählen. Expertin des Zuhörens in diesem Sinn ist bekanntlich die Archäologie. In Museum und Galerie Falkensee erzählen aus den Lagern geborgene Kämme, Löffel und Stacheldraht recht detailliert vom Leben in den nationalsozialistischen Zwangslagern in Berlin und Brandenburg und geben Einblicke in die seit den 1990er Jahren dort stattfindende archäologische Arbeit.

Sonntagmittag

Um die Beziehung der Gegenwart zur Geschichte geht es in gewisser Weise auch in der Installation „From Paradigm to Paradigm – Into the Biomic Time“ von der aus Neuseeland stammenden Künstlerin Nandita Kumar. In der Raummitte arbeitet eine in einer Endlosschleife feststeckende Zeitungspresse, die die immer gleichen Nachrichten endlos wiederkäut. Dies allerdings nicht in ihrer ursprünglichen Druckfassung, sondern übersetzt in die japanische Gedichtkurzform Haiku und anschließend nochmals übertragen in eine zwölf Meter lange Partitur für selbst spielendes Pianola. Die Übersetzungen von Medium zu Medium verändern und verzerren die Botschaften, frei nach Mark Twain: „Geschichte wiederholt sich nicht, aber sie reimt sich.“ Daadgalerie, 12-19 Uhr, noch bis 26. März. Eintritt frei.

Sonntagabend

Apropos politische Kunst: Im Flyer zur Diskussion „Politiken der Musik und Kunst“ steht einleitend die Frage, ob Musik und Kunst überhaupt unpolitisch sein können. Bezogen wird der Gedanke auf die aktuellen Proteste von Frauen im Iran und ihrer Verbündeten weltweit, die mit ihrem Handeln auch den Kontext für die Kunst im Iran verändert haben. Welche neue Rolle die Künste in diesem neuen Kontext einnehmen, welche möglichen Verpflichtungen gegenüber den Protestierenden und der iranischen Gesellschaft, welche Möglichkeiten entstehen, darüber diskutieren der Komponist Shaahin Peymani, Klangkünstlerin Farahnaz Hatam, Kurator Behrooz Moosavi und der Schriftsteller Rouzdpey Shadpey im Acud Macht Neu ab 18.30 Uhr. Eintritt 5 Euro.

Zur Startseite