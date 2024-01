Auch nächste Woche Glätterisiko in Berlin Schneefreie Stellen besonders tückisch – wieder Blitzeis möglich

Das Blitzeis vom Donnerstagabend könnte nicht das letzte gewesen sein in diesen Tagen. Weil es absehbar nicht mild genug wird, um etwa 20 Zentimeter tief gefrorenen Boden komplett aufzutauen, besteht das Glätterisiko vorerst weiter. Möglich ist Schnee- oder Matschglätte nächste Woche ebenso wie erneutes Blitzeis – aber Letzteres nur, wenn wieder Niesel auf eine schneefreie und frostkalte Bodenoberfläche fällt. Wenn also die Wetter-App vor Glätte warnt, lohnt vor dem Start ein gründlicher Blick nach unten oder ein vorsichtiger Test. Denn anders als sonst üblich können in diesen Tagen gerade die schneefreien Stellen die tückischsten sein.