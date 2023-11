Wellness in der kalten Jahreszeit Wo man in Berlin jetzt gut baden kann

Die Sonne erwärmt die Haut, der Körper gleitet durch erfrischendes Nass: Die Freiluft-Badesaison 2023 ist leider vorbei. Doch auch im Herbst bietet sich in Berlin die Möglichkeit, mitten in der Spree zu schwimmen oder am ganzen Körper in heißen Nebelschwaden zu schwitzen. Wasser tut der Seele so gut – wir haben da so einige Vergnügen aufgespürt.