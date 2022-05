Beim Gedenken an das Ende des Zweiten Weltkriegs sind in Berlin an 15 Ehrenmalen und Erinnerungsorten nicht nur russische und ukrainische Flaggen verboten. Dort dürfen am 8. und 9. Mai auch keine Fahnen und Symbole der Sowjetunion gezeigt werden. Das hat die Polizei Berlin in einer Allgemeinverfügung festgelegt. In linken Kreisen hat die Entscheidung am Freitagnachmittag Empörung ausgelöst.

Die Sowjet-Flagge ist gerade in Berlin ein besonderes Symbol für die Zerschlagung des Nationalsozialismus und das Ende des Krieges. Das liegt auch an einem Bild, das zur Ikone wurde. Es ist eines der berühmtesten Fotos des 20. Jahrhunderts und eines der symbolstärksten.

Es steht für den Sieg über Adolf Hitler. Zwei Rotarmisten auf dem Dach des Reichstags, die dort als erste Soldaten der Sowjetarmee die rote Fahne hissen – darauf Hammer und Sichel statt das Hakenkreuzes der Nazis.

Wie der Fotograf nach dem Zerfall der UdSSR verriet, waren ein Ukrainer, ein Kumyke und ein Weißrusse auf dem 33 Stunden nach der Erstürmung des Reichstags gestellten Foto. Alles zur Geschichte des Fotos lesen Sie hier.

Für den 8. und den 9. Mai, der in Russland als „Tag des Sieges“ begangen wird, sind in Berlin mehr als 50 Versammlungen angemeldet. Mit bis zu 1800 Einsatzkräften an jedem der beiden Tage sollen schwerpunktmäßig die sowjetischen Ehrenmale im Tiergarten, Treptower Park und Pankow sowie zwölf weitere geschützt werden.

Verfügung für 15 Gedenkorte

Für insgesamt 15 Gedenkorte ist eine Verfügung erlassen worden, darunter Ehrenmale in Marzahn, in der Wiltbergstraße in Buch, am Nennhauser Damm in Staaken, am Ostseeplatz in Prenzlauer Berg, in Wittenau am Rathauspark, in der Brodauer Straße in Kaulsdorf und in der Nöldenerstraße in Rummelsburg.

Außerdem in der Küstriner Straße in Alt-Hohenschönhausen, am Haus der Befreiung in der Landsberger Allee in Hellersdorf, an der Mosaiksäule Deutsch-Sowjetische Freundschaft in der Walter-Felsenstein-Straße in Marzahn, am Deutsch-Russischen Museum in Karlshorst und an der Bersarin-Gedenktafel in der Petersburger Straße in Friedrichshain.

In all diesen Bereichen sind nicht nur russische oder ukrainische Flaggen verboten, sondern auch Fahnen und Symbole der Sowjetunion. Auch Fahnen der Separatistengebiete Luhansk und Donezk in der Ukraine sind untersagt.

Auch russische und ukrainische Militärmusik ist untersagt

Zugleich dürfen keine militärischen Uniformen und Teile von Uniformen oder militärischen Abzeichen getragen und die russischen Symbole „V“ oder „Z“ sowie St.-Georgs-Bänder nicht gezeigt werden. Russische und ukrainische Marsch- oder Militärmusik ist ebenfalls untersagt.

Die Polizei spricht von Symbolen und Kennzeichen, die geeignet seien, den Russlands Angriffskrieg auf die Ukraine zu billigen oder zu verherrlichen. Fahnen und St.-Georgs-Bänder sind aber an Kränzen und Blumen zulässig. Diplomanten treffen die Vorgaben nicht, Weltkriegsveteranen dürfen Uniformen tragen.

Die Polizei will gegen jegliches Verhalten einschreiten, das Gewaltbereitschaft vermittelt. Ausschreitungen werden nicht erwartet, da die Behörden keine Hinweise darauf haben, dass pro-russische Gruppen gewalttätig werden könnten.