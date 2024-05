Wenn der Partner stirbt „Je mehr ich meiner Trauer begegnete, desto besser konnte ich mein Kind begleiten“

Frau Stelzner-Mürköster, als Ihr Mann starb, war Ihr Sohn sechs Monate alt. Was ist passiert?

Es war kurz vor Weihnachten 2007 und wir schwelgten im Familienglück. An einem Montag ging mein Mann laufen und ich wunderte mich, warum er so lange wegblieb. Da klingelte eine Nachbarin und erzählte mir, dass man einige Straßen weiter einen leblosen Jogger gefunden habe. Als sie erfuhr, dass ich auf Olaf wartete, fing sie an zu schreien.

Die Polizei bestätigte Ihnen, dass er in einer Klinik lag...

Man hat ihn zwar nach seinem Herzinfarkt wiederbelebt, doch er kam nicht mehr zu Bewusstsein. Für mich war klar, dass er meinen Sohn und mich nicht loslassen konnte. Drei Tage später informierten mich die Ärzte, dass er jetzt stirbt. Ich versprach ihm, dass wir es ohne ihn schaffen werden und er gehen darf. Einen Augenblick später tat er dies.

Mit gerade mal 30 wurden Sie Witwe. Ein Albtraum.

Das war es. Ich fragte mich, wann ich wach werde. Ich war wie in einer Blase. Hatte keine Gefühle. Wollte das alles nicht wahrhaben. Gleichzeitig hatte ich das Versprechen im Kopf, das ich meinem Mann am Sterbebett gegeben hatte.

Trauer-Ratgeber Sandra Stelzner-Mürköster - Zurück ins Leben finden © Gütersloher Verlagshaus Sandra Stelzner-Mürköster (Jahrgang 1977) studierte Theologie und arbeitete als Gymnasiallehrerin. Heute begleitet sie als Trauermentorin Menschen in Ausnahmesituationen. Ihr neues Buch „Zurück ins Leben finden“ (Gütersloher Verlagshaus) ist ein praxisorientierter Ratgeber für den Umgang mit tiefer Trauer. Darin teilt sie ihre eigenen Erfahrungen des Verlusts und bietet Einblicke in die Herausforderungen, vor denen Trauernde auf geistiger, körperlicher und seelischer Ebene stehen. Mehr Infos: come-back-life.de

Wie schafften Sie es, in diesem Moment für Ihren Sohn da zu sein?

In so einer Extremsituation schalten Körper und Geist auf Überlebensmodus. Mein Baby war für mich das Wichtigste. Ich achtete akribisch darauf, dass es immer zu bestimmten Zeiten schlief und aß. Durch diese Rituale wollte ich ihm eine Struktur geben, weil ich selbst keine mehr hatte. Das gab mir etwas Sicherheit.

Bewahrt einen ein Kind auch vor der völligen Verzweiflung?

Mein Sohn war für mich immer ein Lichtblick und mit ihm war noch ein Stück meines Mannes da. Das half mir auch, mit der endlosen Liste an Aufgaben klarzukommen, die mit seinem Ableben anfielen. So löste ich für meinen Mann mehrere Firmen auf. Hinzukamen Erbschaftsgeschichten und die Abrechnungen der Krankenkasse.

Befürchteten Sie, dass sich Ihre Trauer auf Ihr Kind überträgt?

Solche Ängste sind normal. Als studierte Theologin fing ich an, mich mit der Spiritualität zu beschäftigen. Diese emotionale Verbindung zum „Himmlischen“ war für mich der Anfang zur Heilung. Mir half der Gedanke, dass es noch eine andere Ebene gibt und es meinem Mann dort gut geht. Gleichzeitig erkannte ich, dass ich etwas dafür tun muss, um stabiler zu werden. Je mehr ich meiner Trauer begegnete, desto besser konnte ich mein Kind begleiten.

Wie macht man das?

Das ist ein langer Prozess, bei dem man sich helfen lassen sollte. Denn Trauer reißt alte Wunden auf. Wenn ich diese Gefühle verdränge, äußern sie sich irgendwann in Form von körperlichen oder psychischen Symptomen. Die meistens Trauerenden brauchen viel Zuwendung, um wieder ihre Sprache zu finden. Am besten von Außenstehenden. Freunde und Familie leiden ja selbst mit.

Hatten Sie nach dem Tod Ihres Mannes eine solche Unterstützung?

Nein. Ich konnte nur wenig schlafen. Ich fürchtete mich vor der Dunkelheit und hatte ständig das Gefühl, da ist jemand. Bei Psychologen landete ich nur auf Wartelisten. Schließlich empfahl mir eine Freundin ein Medium.

Buchtipp Es gibt viele Kinderbücher über den Tod. Eine besonders schöne Geschichte über den Umgang mit dem Verlust eines Menschen, der einem Kind wichtig war, ist „Nie mehr Oma-Lina-Tag“ von Hermien Stellmacher und Barbara Korthues. Es eignet sich für Kinder ab etwa fünf Jahren. Jaspers Ersatzoma stirbt in der Geschichte ziemlich plötzlich – und er findet selbst einen Weg, wie sie weiter bei ihm sein kann. Auch erfahren Kinder einiges darüber, wie eine Beerdigung abläuft. Gabriel Verlag 14 Euro.

Das heißt, Sie wandten sich an eine Person, die behauptet, Botschaften von Verstorbenen zu empfangen?

Ja, schon beim ersten Telefongespräch mit der Frau spürte ich wieder eine Wärme in mir. Ohne, dass ich sie vorher informiert hatte, erzählte sie mir von den Todesumständen meines Mannes und was für mich zu tun ist.

Das hört sich gespenstisch an…

Auch bei mir weckte das Ängste und leider wird der Begriff Medium oft missbraucht. Tatsächlich geht es aber darum, aus einer höheren Perspektive auf das Leben zu blicken. Die Kontaktaufnahme mit Verstorbenen ist nur eine Aufgabe des Mediums, wobei das kein gewöhnliches Gespräch ist. Für die Hinterbliebenen kann es aber tröstlich sein. Die nächste Frage ist: Was heißt das jetzt für das weitere Leben?

War es schwierig, als Witwe mit Kind im Alltag klarzukommen?

Ich fing nach dem Tod von Olaf schnell wieder an zu arbeiten und hatte keinen, der mein Kind von der Kita abholte oder es abends mal hütete. Weil ich mir einen Babysitter nicht leisten konnte, suchte ich per Zeitungsanzeige eine Ersatzoma. Ohne Sie hätte ich es nicht geschafft.

Wie hat Ihr Umfeld auf den Tod Ihres Mannes reagiert?

Mir sind nur wenige Kontakte aus dieser Zeit geblieben. Heute blicke ich milder drauf, da wir uns nach dem Tod eines nahestehenden Menschen sehr verändern und das Thema vielen Menschen Angst macht. Glücklicherweise sind neue Menschen in mein Leben gekommen, wie die Ersatzoma.

Vielen fehlen auch die Worte, wenn einem Freund oder einer Freundin ein solches Schicksal widerfährt. Was kann man da tun? Und wie sollten sich Freunde auf keinen Fall verhalten?

Das darf man ruhig ehrlich so sagen. Auch gemeinsames Schweigen hilft. Schlimm waren für mich immer plakative Beileidsbekundungen wie „die Zeit heilt alle Wunden.“ Am besten, man ist für den Trauerenden da und meldet sich immer wieder bei ihm. Denn das macht er von sich aus nicht. Man kann ihm auch einfach ein warmes Essen vorbeibringen.

Wie gehen Kinder mit der Trauer um? Und wie kann das hinterbliebene Elternteil ein Kind stärken?

Das kommt immer auf das Alter an. Wichtig ist, dass der Verstorbene weiterhin in der Familie präsent bleibt. Ich erzählte meinem Sohn oft von meinem Mann und überbrachte ihm manchmal Grüße vom Papa aus dem Himmel. Heute ist mein Sohn fast 17 und es ist immer noch eine Sehnsucht da, seinen Vater kennenzulernen. Auch um zu wissen, wo seine Wurzeln sind. Da sprechen wir viel drüber, was dem Thema auch die Schwere nimmt.

Wie kann man Kindern sonst noch helfen?

Kreativität hilft. So stellte ich mit meinem Sohn einen Gedenkstein her oder wir malten Bilder für Papa. Manchmal bringt auch Therapie etwas. Als ich drei Jahre nach Olafs Tod in eine Klinik ging, war auch mein Sohn auch Therapiekind. Als Dreijähriger hatte er meinen übertriebenen Perfektionismus übernommen. Gleichzeitig musste ich selbst an diesem Thema arbeiten, um eine gute Mutter zu sein.

Als Ihr Mann starb, war Ihr Sohn noch ein Baby. Wie überbringt man älteren Kindern eine solche Nachricht?

Kinder haben noch einen natürlichen Umgang mit dem Tod und sind widerstandsfähiger, als wir meinen. Umso schwerer fällt es uns, solche Dinge auszusprechen. Deshalb müssen wir dafür sorgen, dass wir dann in einer guten Verfassung sind. Wenn wir vor ihnen zusammenbrechen, macht das mehr mit dem Kind als die Todesnachricht selbst.

Vor einigen Jahren haben Sie sich als Trauermentorin selbstständig gemacht und bieten nun Ihren Klienten die Begleitung an, die Sie gerne gehabt hätten. Wie gehen Sie vor?

Ich möchte meinen Klient:innen Hoffnung schenken, dass sie wieder Halt und Sicherheit finden werden. Ich begleite sie auf ihrem steinigen Weg, der an manchen Stellen sehr schmerzhaft ist.

Mit Ihren Klient:innen machen Sie ein richtiges Training. Wie geht das?

In Akutphasen bekommen sie etwa jeden Morgen von mir eine Nachricht mit einer Aufgabe. Da kann ein Mantra sein, dass man ständig wiederholen muss. Ich vermittle auch bestimmte Tools, die man anwenden kann, wenn einen die Trauer überrollt. Es geht darum, die eigene Trauer zu bearbeiten, um wieder eine positive Zukunftsvision zu entwickeln. Dazu muss man auch seine eigenen Themen und Probleme angehen. So kann Trauer auch eine Chance sein.

Es war für mich für lange Zeit nicht so leicht, einer ,normalen’ Familie zu begegnen. Sandra Stelzner-Mürköster verlor mit 30 ihren Mann.

Wie lange dauert dieser Prozess?

Es braucht mindestens ein halbes Jahr, um wieder stabil zu sein. Es gibt aber kein Zaubermittel und alles ist wie vorher. Der Verstorbene fehlt für immer und man kann auch Jahre später noch von einer Trauerwelle überrollt werden. Die Kunst ist, damit umgehen zu lernen. Mir fehlte nach Olafs Tod die Zeit zum Trauern. Ich musste Geld verdienen und hatte große Existenzängste. Erst als ich nach drei Jahren meinen jetzigen Mann kennenlernte, brach ich zusammen. Ich hatte mehrere Lungenentzündungen und war abgemagert.

Sie verbrachten dann drei Monate mit Ihrem Sohn in der Klinik.

Dort ging es langsam aufwärts. Doch als ich wieder nach Hause kam, war alles wie vorher. Ich musste die Praktiken aus der Klinik in mein Leben integrieren. Deshalb begleite ich meine Klienten auch online in Ihren eigenen vier Wänden. So lernen sie, in ihrem Alltag wieder zurechtzukommen.

Auch Jahre später können Hinterbliebene noch von einer Trauerwelle überrollt werden. © imago images/YAY Images/sauletas

Was müsste sich ändern, damit Trauernde besser unterstützt werden?

Ich würde das Thema Emotionen als Schulfach einführen. Schon Kinder sollten lernen, mit ihren Gefühlen umzugehen und was ihnen in dunklen Momenten hilft. Dadurch kommt man mit Schicksalsschlägen besser klar. Gleichzeitig braucht es mehr finanzielle Unterstützung – gerade für junge Hinterbliebene. Das Gesetz sieht nicht vor, dass ein Mensch früh stirbt. Ich bekam kaum Leistungen vom Staat, weil ich wieder arbeiten gegangen bin.

Das ist eine große Belastung für Eltern…

Arbeit, Finanzen oder Haushalt: Anders als nach einer Scheidung oder Trennung ist man plötzlich für alles alleine zuständig. Das gilt auch für sämtliche Entscheidungen, die man für das Kind treffen muss. Auch wenn das Kind oder man selbst krank ist, gibt es keine Hilfe. So saß ich mal mit einem Magen-Darm-Virus heulend vor der Kloschüssel und dachte, ich breche gleich zusammen. Gleichzeitig ist die Bindung unglaublich stark, wenn nur ein Elternteil für das Kind zuständig ist.

Hatten Sie außer der Ersatzoma weitere Unterstützung?

Ich fand eine Freundin, die ebenfalls ihren Mann verloren und einen Sohn im gleichen Alter hatte. Wir verbrachten viel Zeit zusammen und verstanden einander – ohne, dass wir ständig über Trauer sprachen. Es war für mich für lange Zeit nicht so leicht, einer „normalen“ Familie zu begegnen.

Warum?

Es war schmerzhaft diese „heile Familienwelt“ zu ertragen. So löste es in mir etwa Trauer aus, wenn ich auf dem Spielplatz einen Papa mit seinem Sohn sah. Auch wurde ich von anderen Familien selten eingeladen. Ich kam mir da immer etwas verloren vor, weil wir so anders waren.

Mit Ihrem neuen Partner haben Sie eine siebenjährige Tochter. Was ist anders in dieser Beziehung?

Sicher merke ich immer wieder, dass ich mehrere Verluste erfahren habe. Und trotzdem genieße ich das Leben sehr. Die Beziehung mit meinem heutigen Mann ist über die Jahre gewachsen. Olaf und ich waren uns sehr ähnlich. Ganz anders mein irdischer Partner. Dadurch brachte er mich aber weiter, weil er mich in bestimmten Dingen pushte. Ich schätze an ihm auch, dass er immer akzeptiert hat, dass Olaf eine Rolle in unserem Leben spielt. Auch meine Tochter redet ganz normal von ihm.